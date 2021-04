Svømmeren Pernille Blume fortæller på sin Instagram, at hun har været ramt af coronavirus.

OL-svømmeren – der vandt guld i 2016, og som også skal deltage ved dette års OL i Tokyo – har været hårdt plaget, fortæller hun.

»Jeg vil lige give en update, fordi jeg har været meget stille på det seneste. Jeg har været syg med coronavirus. Langt om længe har jeg det bedre. Det har været ret hårdt, synes jeg. Det har taget lang tid. og det har været svært at være isoleret. Jeg har savnet mine venner og min familie, men sådan er det,« siger hun.

Sygdommen har selvsagt medført, at hun ikke har kunnet passe sin træning, og det har været svært for Blume, der dog nu glæder sig til, at hun er tættere på et comeback til vandet.

»Det har været meget op og ned. Der har været gode dage og dårlige dage. Jeg er ked af, at jeg ikke har været i vandet, men jeg har det bedre. Forhåbentligt kan jeg være tilbage snart. Jeg skal igennem nogle undersøgelser af mine lunger og mit hjerte, hvilket er skønt, at jeg kan det,« lyder det.

»Jeg smiler, fordi det gør mig glad og begejstret,« siger Blume, der tilføjer, at hun i øjeblikket befinder sig i Danmark, men at hun snart håber at kunne rejse til Frankrig, hvor hun træner.

Her bor hun desuden sammen med sin kæreste svømmeren Florent Manaudou.

»Jeg savner mit daglige liv, og jeg savner ham,« siger hun.

Blume har generelt været forfulgt af uheld i 2021. Tidligere har hun fortalt, at hun indledte året med en brækket hånd.

Men snart kan hun være tilbage i træning, hvor der er stor fokus på OL i Japan, der efter planen starter 23. juli.