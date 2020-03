Der er mange gode bud på, hvad man kan bruge sådan en hjemmeisolation på. Det seneste kommer fra Pernille Blume.

Den danske svømmestjerne og OL-guldvinder er nemlig i skrivende stund godt i gang med at støvsuge Instagram for ‘likes’.

Det gør hun med et spritnyt nøgenbillede, som du kan se nederst i denne artikel.

Tidligere i år stod den 25-årige svømmer frem med sin nye kæreste, franske Florent Manaudou.

Svømmeren Pernille Blume. Foto: Morten Germund Vis mere Svømmeren Pernille Blume. Foto: Morten Germund

Og det er også den franske svømmer, der denne gang har haft kameraet i hånden og foreviget Blumes sportskrop.

Det er ikke første gang, det er sket, for tilbage i 2016 var Pernille Blume en af fem modige OL-deltagere, der stillede op til B.T.s OL-magasin uden en trævl på kroppen for at vise det tempel, som en olympisk deltagelse kræver. Det er billedet, du kan se herover.

I år bliver der ikke noget OL på grund af coronavirussens hærgen, og i stedet har Pernille Blume altså brugt tiden i sengen til endnu et artistisk billede, som allerede efter få timer er tæt på 15.000 likes.

Mon ikke det bliver mangedoblet i løbet af det næste stykke tid, hvis der er ophold i fællessangen i gården, eller bananbrødet er i ovnen. Her er opslaget i hvert fald: