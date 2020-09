At vinde OL-guld kan i den grad ændre dit liv. Bare spørg Pernille Blume.

»På mange måder blev mit liv forandret, og jeg måtte ændre mig sammen med det. Det ændrede sig mest på ydersiden, men jeg forblev den samme.«

Sådan siger Pernille Blume til Danish Endurances hjemmeside i anledning af, at hun i samarbejde med dem har lanceret en ny undertøjskollektion.

»Jeg fik en helt anden stemme efter OL. Pludselig ville mange mennesker høre det, jeg sagde. Jeg kan huske, at jeg bad en bøn efter OL,« siger Pernille Blume.

»Den gik nogenlunde sådan her: 'Kære univers, hjælp mig med at bruge denne guldmedalje på en måde, så det kan løfte og inspirere andre mennesker, og må det værre større end mig selv og have betydning i det støre billede'. Jeg var så taknemmelig for min medalje og min stemme, og jeg vil aldrig tage det for givet,« fortæller Pernille Blume.

Hun fortæller, at det er selve rejsen i svømningen, der giver hende glæde. I en alder af 26 år kender hun sin krop på en måde, som de færreste vil forstå, og så får hun også mange oplevelser med på vejen.

Og så afslører hun, at det var et helt særligt øjeblik, der fik hende til at gå efter en karriere som professionel svømmer.

»Det var, da jeg så OL i 2008. Jeg blev oppe om natten for at se svømning, og jeg kan huske, jeg tænkte, at nu skulle jeg arbejde hårdt og gøre mit bedste for at komme til at deltage i så stor og prestigefyldt en begivenhed,« siger Pernille Blume.

Tidligere har hun sat ord på, hvordan OL-guldet vendte op og ned på hendes liv og hverdag.

Det skete i podcasten 'Rejsen', som har Danijel Drux fra fodboldprogrammet 'Sat af' som vært.

»Jeg blev sindssygt lukket og privat, simpelthen for at beskytte mig selv. Det var totalt angstprovokerende, når man bare får endevendt hele sit liv af medierne. Lige efter OL følte jeg, at hvert evig eneste ord, jeg havde sagt og for eksempel skrevet på min Facebook, som jo måske var herresjovt dengang, men som måske ikke giver mening i dag, ville komme frem,« fortalte hun blandt andet.

Den danske svømmestjerne bor og træner i dag i Tyrkiet med Energy Standard cirka 70 procent af året.