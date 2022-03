Hun lagde svømmedragten på hylden i sommer, men hun er allerede i gang med en helt ny karriere.

For den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen har de seneste måneder skiftet spor.

Det siger hun til Billed-Bladet.

Jeanette Ottesen er nemlig ved at bygge en virksomhed op, hvor hun er online coach, og den 34-årige pensionerede svømmer håber på, at hun snart kan gå fuldtid.

Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er vild med at kunne hjælpe andre. Det, jeg har været igennem de seneste 20 år, er noget, jeg kan give videre til andre. Ikke helt på samme plan, men jeg kan hjælpe nogen, der gerne vil have en livsstilsændring. Det giver mig virkelig noget. Jeg ved meget om træning og ernæring, men jeg vidste ikke, det ville blive så givende for mig,« siger hun til Billed-Bladet.

Ifølge svømmestjernen er hun lige nu oppe på 25 klienter efter ganske kort tid.

Alt imens Ottesen startede sin nye virksomhed op i efteråret, endte hun i stedet med at stjæle alle overskrifter i medierne, da hun udgav sin selvbiografi 'Fri'.

Her fik hun blandt andet massiv kritik for at tale åbent om, hvordan hun havde været med til at mobbe svømmekollegaen Lotte Friis igennem en årrække.

Det resulterede i, at et hav af kendte personligheder, forlaget Gyldendal og Dansk Svømmeunion tog offentligt afstand til Ottesen, der til sidst måtte krybe ud af sit flyverskjul og undskylde.

