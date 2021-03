Der findes mange klichéer om livet.

En af dem er, at tilværelsen er en lang rutsjebanetur, men den formulering passer præcis på de seneste år i Jeanette Ottesens liv.

Pludselig satte en uforudset graviditet en midlertidig stopper for karrieren, og efterfølgende endte hun med at veje over 100 kg - uden aktivt at være gået på pension.

Det fortæller hun i et stort interview med Børsen.

Jeanette Ottesen har vundet 53 medaljer i sin karriere. Her står hun med sølvmedaljen i 50 meter Butterfly ved EM i 2016. Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Jeanette Ottesen har vundet 53 medaljer i sin karriere. Her står hun med sølvmedaljen i 50 meter Butterfly ved EM i 2016. Foto: PATRICK B. KRAEMER

»Skræmmescenariet for mig er hele tiden, at der er nogen, der tager det fra mig. Skræmmescenariet er, at der nogen andre, der bestemmer, at jeg skal stoppe,« siger Jeanette Ottesen, der aldrig følte, at hun fik sat et ordentligt punktum.

Hun fik ikke sit sidste løb på trods af en enorm karriere med 53 medaljer og en status som Team Danmarks mest vindende eliteatlet nogensinde.

Men det lå ikke umiddelbart til højrebenet, at Jeanette Ottesen skulle springe i bassinet igen. Hun tog 30 kg. på og vejede 102 omkring fødslen for godt tre år siden.

Alligevel har hun aldrig givet op. Og nu er ambitionen at kvalificere sig til sommerens OL i Tokyo i 100 meter butterfly samt 50- og 100 meter crawl. Lykkedes det, vil hun i finalen. Kommer hun det, vil hun vinde.

Jeanette Ottesen, der her ses i 2013, fylder 34 år sidst på året. Foto: ALBERT GEA Vis mere Jeanette Ottesen, der her ses i 2013, fylder 34 år sidst på året. Foto: ALBERT GEA

»Jeg er stærkere, end jeg nogensinde har været. Det troede jeg ikke var muligt, da jeg vejede 102 kg i december 2017, men nu skal jeg have sat det sammen i vandet,« siger hun.

Kun tiden vil vise, om det lykkes. Selvom hun tror på det, fortæller Jeanette Ottesen, at familieforholdene er en udfordring i forhold til at leve som en eliteatlet.

Hun får nemlig ikke sovet, spist eller restitueret som en professionel udøver, og så har hun fået et barn med sin træner.

Det besværliggør selvfølgelig koordineringen af træning og børnepasning.