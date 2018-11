Den danske topsvømmer Jeanette Ottesen har afsløret en sød detalje, fra da hun vandt EM-guld i 2014. Der var nemlig en særlig grund til, at hun svømmede sig til tops.

Hun havde dog aldrig regnet med at få medaljen af den fineste karat.

For med i ræset var svenskeren Sarah Sjøstrøm, der, ifølge Jeanette Ottesen, var en tand bedre end de resterende i bassinet under finalen i 100 meter butterfly. Inklusive Jeanette Ottesen.

Ikke desto mindre vandt Jeanette Ottesen finalen, mens Sarah Sjøstrøm fik sølv.

Jeanette Ottesen under finalen i 100 meter butterfly i 2014.

Jeanette Ottesen mener selv, at hendes personlige lykke afspejlede sig sporten.

Hun var nemlig 'mega forelsket'. Det fortæller Jeanette Ottesen i et stort interview til TV 2 Sport.

Og lige netop det gjorde, at Jeanette Ottesen svømmede fra de andre og endte øverst på podiet.

Det mener hun i hvert selv, fordi hun var så 'kiste glade' og fyldt med positivitet.

Jeanette Ottesen med guldmedajlen om halsen i 2014.

»Følelsen af at være forelsket gjorde, at jeg var ligeglad med, hvad der kom til at ske. Det var lidt den her følelse med; at hvis alt går galt, så har jeg en kæreste, og han bor i England, og han er herrelækker,« fortæller den 30-årige svømmer.

Samtidig gav forelskelsen den rette motivation for Jeanette Ottesen.

»Jeg var sikker på det, jeg lavede. Jeg havde ro i maven. Jeg havde is i maven. Og følelsen af at være forelsket kunne jeg bruge til at presse mig selv endnu mere. Min forelskelse til Marco havde en mega indflydelse.«

Jeanette Ottesen blev i 2017 gift med Marco Loughran, og sammen har de en datter.