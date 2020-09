Da Jeanette Ottesen i 2017 blev gravid, var det et år tidligere end planlagt.

For den danske svømmestjerne ville gennemføre sit sidste store stævne, inden hun stoppede karrieren, og så skulle hun og manden, Marco Loughran, have børn derefter.

Sådan gik det ikke for Jeanette Ottesen, der som bekendt i december 2017 blev mor til datteren Billie-Mai.

I et interview med Alt for damerne fortæller hun, hvordan det at være gravid var en stor omvæltning. For hun havde altid været i god form, og derfor tærede det på kroppen.

»Jeg havde den værste graviditet med bækkenløsning efter fire måneder. Jeg tog også meget hurtigt på, allerede fra tredje-fjerde måned, og det var ikke babyen, der voksede særligt meget på det tidspunkt. Jeg kunne kun spise hvidt brød, Blue Jeans-lakridser og Cheese Dippers,« siger Jeanette Ottesen, der ligesom alle andre gravide steg i vægt.

»Jeg tog 30 kg på og vejede 104 kg i december. 104 kg,« siger den danske svømmestjerne, som lige nu knokler hårdt mod ét særligt mål.

Hun vil til OL i Tokyo, og det har hun aldrig lagt skjul på.

Planen er, at næste års sommerlege skal sætte punktummet efter en flot karriere, der har budt på mange VM-medaljer og en bronzemedalje ved OL i Rio i 2016.

Netop sin graviditet er noget, Jeanette Ottesen har talt om flere gange i 2020. For i serien 'Jeanette Ottesen – ikke uden kamp' på TV 2 Play har hun fortalt, hvordan den lykkeligste tid blev den sværeste, da hun mistede sponsorer og støtte fra Dansk Svømmeunion.

»Det var fandeme lige før, vi skulle bo på gaden. Sådan føltes det i et kort øjeblik. 'Shit, jeg har ikke nogen indkomst',« fortalte den danske svømmer.

En sag, formanden for De Radikale, Morten Østergaard, gik ind i i midten af august med kampagnen 'Hvad fanden er meningen?'.

»Meningen er at vise de steder, hvor jeg synes, der er nogle udfordringer, og rejse spørgsmålet 'Giver det mening?'. Jeanette Ottesens absurde situation i forbindelse med hendes graviditet er et eksempel på, hvor vi er meget langt fra den ligestilling, vi ellers mener, vi har i Danmark,« fortalte han til B.T.