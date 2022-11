Lyt til artiklen

»Hun kan tage hul på et helt nyt liv. Det er næsten som at genopstå.«

Utallige træningstimer, et konstant ansvar for karrieren og forventningspres fra medier og omverdenen er forbi for Pernille Blume – og forude venter et liv langt fra OL-medaljer, klorvand og et fikseret blik på den næste konkurrence.

Den omvæltning prøvede Blumes tidligere holdkammerat fra det danske svømmelandshold Jeanette Ottesen på egen krop for et år siden, da hun takkede af efter en lang karriere som 33-årig.

Og Ottesen mener, at 28-årige Blume kan se frem til en helt fantastisk tid, hvis hun ellers kan finde roen i det.

»Åh, det er jo en fantastisk følelse, når man kommer ud på den anden side. I hvert fald var det sådan for mig,« siger Ottesen til B.T. og forklarer:

»Jeg var virkelig klar til at stoppe, da jeg gjorde det, så den omvæltning – at komme ud og leve et 'normalt' liv – det har jeg holdt rigtig meget af. Elitesport er fantastisk, men det er også pissehamrende ubarmhjertigt rigtig, rigtig ofte. Så jeg må sige, at det virkelige liv – det kan også noget.«

For Ottesen, der er blevet mor til to, har omstillingen til et liv, der minder om en 8-16-hverdag, været en åbenbaring.

»Elitesport er ikke bare et 8-16-job. Det er en livsstil, man ikke kan lægge på hylden. Du har aldrig nogensinde fri. Og det er det, jeg nyder nu. Når jeg er færdig med arbejde ved eftermiddagstid – der er jeg bare Jeanette, der er mor – og der kan jeg lave de der helt basale dagligdagsting, og dem er jeg blevet helt vild med,« fortæller Ottesen, der giver Blume et godt råd til at komme ud på den anden side af karrieren.

»Hun skal nyde hvert minut og hvert sekund af hendes helt nye liv. Vi er mega privilegerede, fordi vi har levet i en boble og en anden verden i de sidste mange år. Så hun skal gøre lige, hvad der falder hende ind. Og hun skal være ligeglad med, hvad andre siger – selv om det kan være rigtig svært.«

Blumes karrierestop kommer i kølvandet på et år, hvor hun allerede har droslet alvorligt ned for svømmeaktiviteten – og Blumes farvel til bassinet er ikke noget, der får den tidligere holdkammerat til at spærre øjnene op.

»Jeg vil ikke sige, det kommer som en overraskelse. Pernille har igennem rigtig mange år haft tendenser til gerne at ville stoppe. Det har altid været en ting, som hun har snakket om on og off.«

»Jeg tror, at træningsdelen har fyldt meget for hende i den beslutning. Men det er mig, der gisner,« siger Ottesen.

I dag ønsker hun ikke at kommentere på sit nuværende forhold til Blume, men hun fortæller til B.T., at de to ikke har været i kontakt, efter Blume offentliggjorde sit karrierestop.