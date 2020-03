Jeanette Ottesen ser positivt på, at hun får et år mere til at træne før OL i Tokyo, der rykkes til 2021.

Mens mange atleter verden over begræder, at OL ikke bliver afviklet til sommer, var det sportslig set en god nyhed for svømmeren Jeanette Ottesen, da begivenheden tirsdag blev udsat til 2021 på grund af coronavirus.

Hun mener, at hun efter sin barsel vil være bedre klædt på til succes, når OL i Tokyo i stedet vil løbe af stablen næste år.

- Det giver mig et års mere forberedelse, et år til at komme i bedre form, og til at blive endnu stærkere og endnu hurtigere, indleder Jeanette Ottesen i et interview med Politiken.

- Jeg har kun været i gang i halvandet år, efter at have født et barn, og det er ikke lang tid at træne sig op mod et OL, så at jeg får et helt år mere er en kæmpe fordel for mig. Det bliver rigtig, rigtig fedt.

Ottesen har mulighed for at komme med til sit femte OL, og ambitionen er vokset under den seneste træning.

- Til at starte med kæmpede jeg for bare at komme med til OL, men som tiden er gået, og jo hurtigere jeg svømmer, er det klart, at jeg gerne vil være med, der hvor det sker, siger Ottesen.

Hun var med til at vinde bronze i holdkap ved OL i Rio for fire år siden.

/ritzau/