'De sagde, at jeg ikke kunne. De sagde, at jeg var for gammel, at jeg var en mor. De sagde, at jeg ikke fortjente opbakning. De troede ikke på mig i to år.'

Sådan indleder Jeanette Ottesen et rørende opslag på sin Instagram-profil, hvor hun langer ud efter kritikere, der havde sendt hende på pension.

Men samtidig sender den danske svømmer en sentimental besked i retning af sin mand, Marco Loughran.

'Tak fordi du kan holde mig ud – jeg ved, at det ikke er nemt. Jeg elsker dig,' skriver den 33-årige svømmer.

Derefter afslører hun, hvor stor en aktie Loughran har haft i, at Ottesen med overvejende sikkerhed ser frem mod sin femte OL-deltagelse til sommer.

'Den olympiske rejse fortsætter, denne gang som mor. Og intet af det kunne have været muligt uden Marco Loughran,' skriver hun i opslaget.

Jeanette Ottesen blev mor til Billie-Mai i december 2017, og siden da har der været stillet spørgsmålstegn ved, om hun kunne gøre comeback på allerøverste niveau, fordi det har været svært at kombinere med livet som mor.

Således har hun tidligere fortalt, hvordan hun på et tidspunkt vejede over 100 kg, men med sin mand, der er tidligere topsvømmer, i rollen som coach, har det nu ladet sig gøre at ramme et højt niveau.

Også han hylder i øvrigt Jeanette Ottesen på Instagram.

'De sagde, at du ikke kunne gøre det. De tog fejl. Altid min inspiration,' skriver han.