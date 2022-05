Jeanette Ottesen åbner endnu engang op for posen om det frygtelige miljø i dansk top-svømning.

I et interview med Alt for Damerne beretter hun mere om det vægt-regime, som hun tidligere har beskrevet, men fortæller ligeledes, at hun forsøgte at kaste op for at imødekomme kravene.

Det skete lige efter OL i Athen i 2004, hvor hun ellers var topmotiveret og klar til at tage endnu et skridt i sin imponerende svømmekarriere.

»Den daværende landstræner, Mark Regan, var decideret ondskabsfuld og råbte og skreg af sine svømmere. Beskyldte os for at være fede, uduelige og talentløse. Det var et totalt frygtregime. Og selv om jeg hjemmefra – især af min mor – har lært at sætte grænser, forsvandt de grænser fuldstændig. Jeg sultede mig selv, forsøgte at kaste op og sad på toilettet i timevis op til de offentlige og ydmygende vejninger. Til sidst svømmede jeg i flere måneder med et træthedsbrud på et ribben. I konstante og uudholdelige smerter. Regan lod mig først slippe for træning, da holdets læge beordrede ham til det.«

Ottesen var en af dem, der fik korthuset til at falde i dansk svømning, da hun hos DR i 2017 fortalte om de håbløse forhold, som de danske topsvømmere havde levet under. Her fik Regan et hug.

»Jeg var i det mindste en af de piger, der kunne håndtere det. Der var andre svømme-piger, der ikke kunne styre, at vi skulle vejes. De havde alvorlige spiseforstyrrelser. Det var en forskruet verden. En forskruet måde at gøre tingene på,« sagde hun dengang.

DR forsøgte dengang forgæves at få fat på en kommentar fra den daværende landstræner, men forholdt daværende direktør i forbundet, Pia Holmen Christensen, metoderne.

»Man bliver også nødt til at sige, at vægt er en naturlig del af et resultatperspektiv hos en svømmer. Så kan man diskutere, hvordan Mark Regan greb det an, og jeg går da ikke ind for, at man skal være led ved svømmere. Jeg siger bare, at vægt er en vigtig del, og det ved svømmerne også,« lød det fra direktøren.

De episoder sidder stadig naglet fast i Ottesens sind.