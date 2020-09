Den australske OL-svømmer Lisa Curry er blevet ramt af en stor sorg.

Hun har mistet sin datter Jaimi, der blot blev 33 år gammel. Det fortæller Lisa Curry selv i et langt opslag på Instagram.

'Vores hjerter er fuldstændig knuste. Vores smukke datter Jaimi har tabt kampen til en langvarig sygdom og sov ind på hospitalet med familien ved sin side,' skriver den tidligere svømmer om datteren, som hun fik med eksmanden Grant Kenny, der vandt OL-bronze i roning i 1984.

Datteren Jaimi beskriver hun som en kvinde, der altid var venlig, og som elskede blomster, madlavning, kunst og at lave mad, for blot at nævne nogle af tingene.

Lisa Curry og Grant Kenny tilbage i juni 2000. Foto: GREG GARAY Vis mere Lisa Curry og Grant Kenny tilbage i juni 2000. Foto: GREG GARAY

Og så sætter 58-årige Lisa Curry ord på den hårde periode, hun og familien går igennem.

'Smerten er ubærlig, men vi sætter pris på hvert sekund, vi fik med vores elskede første barn. Tak til alle sygeplejersker, personalet og det fantastiske hold på Sunshine Coast-hospitalet for deres dedikation og for at sørge for at give os ekstra tid med Jaimi. Det er knap nødvendigt at sige, at denne tid er meget hård for familien, og alle der kendte og elskede Jaimi så højt,' skriver Lisa Curry.

Hun skriver derudover, hvordan hun vil savne alt ved sin datter, og at hun vil savne hende hele tiden.

'Jeg vil savne dig, når jeg åbner mine øjne. Jeg vil savne vores lange kram og samtaler. Jeg vil savne at se og mærke din kærlighed til din søster, bror, lille nevø, Cleo og din mor og far. Jeg kan ikke forstå, du ikke er her mere. Jeg sidder bare og ryster på hovedet. Det føles hverken virkeligt eller rigtigt. Du vil altid være med mig i hjertet, Jaimi. Jeg elsker dig så højt,' slutter hun.

Lisa Curry nåede i sin aktive karriere at deltage ved OL tre gange – i Moskva i 1980, Los Angeles i 1984 og Barcelona i 1992.

Hun vandt i løbet af karrieren i alt 15 guldmedaljer, syv sølvmedaljer samt otte bronzemedaljer ved internationale svømmestævner.