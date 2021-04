Det er syv måneder, siden OL-svømmeren Lisa Curry blev ramt af den største sorg.

»Min hjerne har tanker og samtaler, min mund ikke kan sige. Det er svært at tale om den smerte og frygt, jeg lever med dagligt.«

Sådan skriver hun i et opslag, der er en hyldest til datteren Jaimi, der gik bort i september 2020.

»Livet går videre. Folk siger, du bliver stærkere … det gør du ikke. Du lærer bare at skjule det bedre. Det gør mig trist, at livet går videre uden Jaimi. At man konstant bliver mindet om, at hun ikke er her,« skriver Lisa Curry.

Jaimi havde en nevø ved navn Flynn, og Lisa Curry siger, at de to tit taler om den afdøde datter, der ifølge flere engelske medier kæmpede med blandt andet alkoholmisbrug og en spiseforstyrrelse, inden hun døde.

Blandt andet som følge af at hendes kæreste, Lachy Crossley, pludselig døde i 2017. Noget, der ifølge Saturday Telegraph sendte Jaimi ned i et sort hul.

En kamp, Lisa Curry var vidne til, men som hun ikke har ønsket at gå i detaljer med indtil videre.

»Hvis DU kæmper … og lever på en måde, der fører til det uundgåelige, så håber jeg, du ved at læse dette kan fornemme smerten hos dem, der bliver efterladt. Jeg ved godt, du ville sige, det ikke handler om os. Det gør det heller ikke. Men jeg håber, du kan forstå, hvor elsket du er, og det er det værd at leve livet og ikke bare eksistere. Bliv ved med at kæmpe, og giv ikke op. Hvor der er liv, er der håb,« skriver Lisa Curry og fortsætter:

»Jaimi var så elsket og er så savnet. Vi gemmer vores tårer, når vi siger hendes navn, men smerten i hjertet er stadig den samme.«

Lisa Curry nåede i sin aktive karriere at deltage ved OL tre gange – i Moskva i 1980, Los Angeles i 1984 og Barcelona i 1992.

Hun vandt i løbet af karrieren i alt 15 guldmedaljer, syv sølvmedaljer og otte bronzemedaljer ved internationale svømmestævner.