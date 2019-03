En række uheldige sager har ramt den kinesiske svømmestjerne Sun Yang.

27-årig Sun Yang bliver i øjeblikket undersøgt for at have overtrådt op til flere dopingregler. Det skriver flere medier, herunder Fox News og The Times.

Sagen mod Sun Yang stammer fra september sidste år. Her skulle kineseren dopingtestet af en kontrollør i sit eget hjem. Men det skulle vise sig ikke at blive så let for dopingkontrolleren.

Ifølge The Times skulle kontrolløren have ventet i en time udenfor Sun Yangs hus, inden kontrolløren blev lukket ind. Efterfølgende mente Sun Yang, at kontrolløren ikke havde de fornødne dokumenter, der berettigede kontrolløren i at foretage en dopingkontrol.

Sun Yang har vundet OL-guld i 200, 400 1500 meter fri ved OL i London 2012 og Rio de Janeiro i 2016. Foto: Jorge Silva Vis mere Sun Yang har vundet OL-guld i 200, 400 1500 meter fri ved OL i London 2012 og Rio de Janeiro i 2016. Foto: Jorge Silva

Og så skulle det være gået helt galt.

Efter dopingprøverne blev lavet, skulle Sun Yangs mor have givet besked til en sikkerhedsvagt om at destruere glasset fyldt med svømmerens blod, der skulle testes for doping. Det resulterede i, at sikkerhedsvagten fandt en hammer frem og gjorde, hvad han fik besked på.

Kontrolløren ønskede derfor at foretage en urinprøve i stedet. Det nægtede Sun Yang, hvorefter han gik frem og tilbage mellem prøverummet, hvilket også er en overtrædelse af dopingreglerne.

Sun Yang slap i første omgang med en advarsel fra de kinesiske og internationale svømmeforbund, Men onsdag indkaldte World Anti-Doping Agency, WADA, til pressemøde, hvor organisationen bekræftede, at de havde anket og indberettet sagen til Sportens Voldgiftsret

Olivier Niggli ved onsdagens pressemøde, hvor han svarede på, hvorfor Sun Yangs sag er blevet anket. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vis mere Olivier Niggli ved onsdagens pressemøde, hvor han svarede på, hvorfor Sun Yangs sag er blevet anket. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

»Når vi anker sager, er det stort set fordi, vi mener, at strafudmålingen er en fejl,« fortalte generaldirektør i WADA, Olivier Niggli.

Hvis WADA får medhold i sagen, risikerer Sun Yang en livslang suspension fra svømning.

Sun Yang nægter sig skyldig i alle anklager.

Det er ikke første gang, at Sun Yang er i dopingsøgelyset. Tilbage i 2014 blev han testet positiv for brug af midlet trimetazidin, hvilket gav en tre måneder lang karantæne fra bassinet.