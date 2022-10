Lyt til artiklen

Den mest vindende OL-atlet i historien Michael Phelps er i sorg.

Han har mistet sin far, Fred, skriver han på sin Instagram.

'Du vil altid være min far... Og jeg vil altid være din søn. Jeg elsker dig far, og jeg vil savne dig. Hvil i fred, far' skriver han efterfulgt af to røde hjerter.

Michael Phelps havde i mange år et anstrengt forhold til sin far, efter hans forældre blev skilt tilbage i 1994. En skilsmisse, den niårige Phelps havde det svært ved.

Det har han selv afsløret i et større interview med Sports Illustrated.

»Jeg følte mig forladt. Jeg havde en fantastisk mor og to fantastiske søstre. Men jeg ville gerne have en far i mit liv, og det har jeg båret rundt på i 20 år,« sagde han.

Men det ændrede sig i 2014, da Phelps blev anholdt for spritkørsel. Her besøgte faren ham efterfølgende, og de to begyndte at finde hinanden igen.

På trods af det anstrengte forhold fulgte far Phelps sin søns karriere tæt. Da forholdet mellem far og søn blev bedre, blev Fred Phelps en større del af Michael Phelps' verden, mens han selv blev far til i alt tre børn.

»Vores forhold er rigtig godt, og det bliver ved med at vokse. Vi har lært, at vi har meget til fælles,« fortalte Michael Phelps om forholdet til sin far tilbage i 2016.