Et pludseligt dødsfald har ramt svømmeverdenen.

For den kinesiske svømmer, Kenneth To, er pludseligt død under en træningslejr.

»Han fik det pludselig dårligt efter en træning, og han blev kørt til hospitalet, hvor han døde,« lyder det fra Hong Kong Institute of Sport.

Ifølge svømmemediet SwimSwam var det i omklædningsrummet, Kenneth To fik det dårligt.

Foto: MARWAN NAAMANI

»Han var ekstremt populær og elsket af sine holdkammerater og konkurrenter. Kenneth var kendt som en meget exceptionel person, der var varm, sjov og venlig. Hans pludselige død er et kæmpe tab for lokalsporten,« skriver insituttet om Kenneth To, der blot blev 26 år gammel.

Kenneth To deltog i 2010 ved ungdoms-OL, hvor han hev adskillige medaljer hjem. Han var tæt på at komme med til OL i 2012, og et af hans store mål var at komme med til OL i 2020.

I 2016 var han igennem en lidt hård periode, da han skulle opereres i ryggen som følge af en skade. Noget, der spolerede drømmen om at komme med til OL i 2016, og dermed var øjnene rettet mod næste års store sommerbegivenhed.

Kenneth To nåede i sin karriere også at vinde adskillige medaljer ved Verdensmesterskaberne. I 2012 vandt han to bronzemedaljer og en enkelt i sølv på kortbane, mens han på langbane vandt en sølvmedalje i 4x100 meter medley i 2013.