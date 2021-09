Hun har fulgt retningslinjerne. Men OL-svømmeren Madison Wilson er alligevel blevet ramt. Hårdt endda.

'Jeg er ekstremt skuffet og ked af, at jeg ikke kan konkurrere ved siden af mine holdkammerater ved ISL,' skriver 27-årige Wilson, der var med til at vinde OL-guld i Tokyo, på Instagram.

Årsagen er, at hun er testet positiv for coronavirus. Noget, der betød, at hun søndag måtte indlægges.

'Selv om jeg er færdigvaccineret og har taget mine forholdsregler inden ISL, måtte jeg alligevel bukke under for den virus. Det har været nogle sindssyge måneder, og jeg tror, at det har gjort mig mere modtagelig over for det, at jeg mentalt og fysisk har været helt udkørt,' skriver Madison Wilson og fortsætter:

Madison Wilson (nummer 2 fra højre) og resten af det australske hold, der vandt bronze. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Madison Wilson (nummer 2 fra højre) og resten af det australske hold, der vandt bronze. Foto: ODD ANDERSEN

'Jeg føler, jeg er ekstremt uheldig, men jeg tænker også, det er et stort wakeupcall. Covid-19 er dybt seriøst, og når det kommer, rammer det hårdt. Jeg ville være dum, hvis jeg sagde, jeg ikke var bange,' skriver hun.

Nu venter der en pause til den australske svømmer, så hun kan komme sig ordentligt.

Madison Wilson var med til at vinde bronze i 4 x 200 meter medley i Tokyo, og så var hun en del af det hold, der vandt guld i 4 x 100 meter medley. Hun håber på, at der ikke går lang tid, før hun er tilbage i bassinet.

'Jeg er så heldig at have min familie, mine venner og en kæmpe støtte. Jeg har svært ved at forstå al den kærlighed, jeg er blevet vist, og jeg står i evig gæld til de her mennesker,' skriver Madison Wilson.

I en 'story' fortæller hun, at det går en lille smule bedre, men at hun er meget træt og føler, hun nærmest sover hele tiden.