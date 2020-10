En positiv coronaprøve har sendt Federica Pellegrini til tælling.

I en video på sin Instagram-profil fortalte den italienske svømmestjerne grådkvalt torsdag aften, at hun er testet positiv for coronavirus.

»Jeg har desværre dårlige nyheder. I går måtte jeg droppe træningen, fordi jeg følte smerte og ondt i halsen. I dag fik jeg så svaret. Jeg er smittet med coronavirus,« forklarer den 32-årige svømmer ifølge La Gazetta dello Sport.

Meldingen kommer på et skidt tidspunkt for den tidligere OL-guldvinder.

Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Foto: PATRICK B. KRAEMER

Federica Pellegrini var nemlig inde i en god træningsperiode, som efter den lange coronapause skulle have gjort hende helt klar til de store svømmemesterskaber.

»Jeg har ventet længe på at komme i vandet og endelig starte en normal sæson. Jeg har trænet rigtig godt, men i stedet skal jeg stoppe midt i det hele og gå i karantæne i 10 dage,« siger hun.

Mandag skulle den italienske OL-stjerne have rejst til Budapest, Ungarn, for endelig at hoppe i bassinet til sæsonens første internationale svømmestævne.

Federica Pellegrini blev verdensberømt, da hun i 2008 vandt OL-guld i disciplinen 200 meter fri.

Vis dette opslag på Instagram Cercando l’assassino Et opslag delt af Federica Pellegrini (@kikkafede88) den 22. Aug, 2020 kl. 9.34 PDT

Hun er desuden indehaver af den nuværende verdensrekord på samme distance.

Pellegrini blev i 2009 ligeledes den første kvindelige svømmer nogensinde til at ramme under fire minutter i svømmedisciplinen 400 meter fri.