En helt bestemt jakke var tilsyneladende med til at afsløre Klete Keller.

Den 38-årige tidligere svømmer var ifølge adskillige udenlandske medier - herunder The Guardian, Washington Post og New York Times - blandt de demonstranter, der stormede Kongressen i USA den 6. januar.

Det var i første omgang mediet SwimSwam, der skrev, at hele 12 personer havde identificeret Keller overfor mediet, og også sportsmediet Swimming World skriver, at de har fået bekræftet, at der er tale om svømmeren.

Efter optøjerne cirkulerede der flere videoer, en af dem nåede svømmemiljøet, og det var den, der fik flere til at identificere OL-medaljevinderen.

Klete Keller var ifølge flere medier blandt dem, der stormede Kongressen. Foto: Jason Reed Vis mere Klete Keller var ifølge flere medier blandt dem, der stormede Kongressen. Foto: Jason Reed

Årsagen er, at han bar en 'Team USA'-jakke med ordet 'USA' trykt på ryggen og ærmerne, som flere tidligere holdkammerater og trænere kunne kende.

En jakke, som OL-svømmerne fik, og derudover kunne de genkende ham på højden - han måler knap to meter - efter at have set videoen, som journalisten Julio Rosas delte på sine sociale medier, hvilket også har fået mange i kommentarfeltet til at skrive, at der er tale om ham.

Derudover bar han ikke nogen form for maske, hvilket betød, at hans ansigt var helt synligt.

Han opførte sig umiddelbart ikke voldeligt men var en del af en mængde, politiet forsøgte at få væk - du kan se videoen herunder.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Inden optøjerne arbejdede Klete Keller hos ejendomsfirmaet Hoff & Leigh, men tirsdag eftermiddag kom de med en udtalelse hvori det lød, at den tidligere svømmer ikke længere er ansat.

»Hoff & Leigh bakker op om ytringsfrihed og lovlige protester, men vi kan ikke støtte op om handlinger, der går imod loven,« lød det.

Klete Keller har tidligere givet udtryk for, at han er stor tilhænger af Donald Trump, og efter den voldsomme episode i Kongressen, er hans sociale medier blevet slettet.

I sin aktive karriere deltog han ved OL tre gange - han vandt sølv i Sydney i 2000 og guld i både 2004 i Athen og 2008 i Beijing.

Fem personer - herunder en politibetjent - mistede livet under belejringen af Kongressen.