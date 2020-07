På 24,07 sekunder ændrede Pernille Blumes liv sig markant, da hun på de 50 meter fri overraskede alt og alle og vandt det olympiske guld i 2016.

Med ét blev hun Danmarks nye svømmedronning og helt store darling. Men med succes følger der ofte også en bagside, og det mærkede den danske svømmer hurtigt.

For pludselig gik den dengang 22-årige unge kvinde fra Herlev fra at leve en forholdsvis stille tilværelse til pludselig at være et ansigt, alle kendte.

Det fortæller Pernille Blume om i et sjældent interview i podcasten 'Rejsen', der har Danijel Drux fra fodboldprogrammet 'Sat Af' som vært.

Foto: Justin Casterline Vis mere Foto: Justin Casterline

»Jeg blev sindssygt lukket og privat, simpelthen for at beskytte mig selv. Det var totalt angstprovokerende, når man bare får gennemvendt hele sit liv af medierne. Lige efter OL følte jeg, at hvert evig eneste ord, jeg havde sagt og for eksempel skrevet på min Facebook, som jo måske var herresjovt dengang, men som måske ikke giver mening i dag, ville komme frem,« fortæller hun.

Den store omvæltning til pludselig at være en af de absolut største danske sportsstjerner har derfor også været noget, som Pernille Blume har skullet arbejde for at vænne sig til.

Heldigvis er hun kommet langt siden triumfen i Rio i 2016.

»Det var vildt grænseoverskridende at have den følelse af, at alle holder øje, og jeg tror, at det, der har hjulpet mig til at blive mere ligeglad med det, har været at være sammen med nogle mennesker, som er sindssygt ligeglade. Så længe jeg har kunnet snakke om det, og de bare har sagt, at det er ligegyldigt, hvad alle andre tænker, fordi man kan ikke styre, hvad andre tænker om én. Alle vil have en eller form for mening og fordomme om én,« siger hun.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

I podcasten, som tidligere har haft personligheder som den britiske rapper Stormzy, Benal, Citybois og Artigeardit i studiet, fortæller den i dag 26-årige Pernille Blume også om, hvordan hun op til den famøse OL-finale faktisk slet ikke følte sig særlig godt tilpas.

»Fra da jeg kvalificerer mig til semifinalen, og jeg først skal svømme finalen dagen efter, når jeg nærmest ikke at sove, fordi jeg har bare har så mange nerver og tanker, der kører rundt. Bare det at få den mulighed var så overvældende. Så hele morgenen var jeg ét stort rod, og helt frem til klokken 13 på dagen tænkte jeg, at jeg var syg og skulle kaste op. Jeg havde det så dårligt.«

Men det skulle ændre sig. Én særlig sætning fra hendes træner var nemlig med til at gøre forskellen, inden hun hoppede i bassinet.

»Jeg kan huske, at jeg står og snakker med min træner, og så siger han: 'Altså, Pernille, du kan jo godt finde ud af at svømme 50 meter. Det er jo det, vi gør hele tiden til træning. Det er jo slet ikke det, det handler om.' Og jeg ved ikke, hvorfor, men det gav så god mening. Vi gør det til en eller anden kompliceret ting med den her finale, men jeg har jo ikke lavet andet hele mit liv.«

»Så forsvandt alting bare, og da jeg kom over i poolen om aftenen, så var det en anden Pernille, og jeg følte, at jeg havde seriøst vundet i det øjeblik, at jeg fik den realisering. For det vidste jeg, at der ikke var nogen af de andre, der havde fået. Det var så tydeligt at se på folk,« fortæller hun.

Du kan høre hele interviewet med Pernille Blume her.