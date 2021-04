Der venter nyvalgt formand i Dansk Svømmeunion Pia M. Johansen en stor opgave, siger hun selv.

En masse skår skal klinkes i toppen af dansk svømning.

Det erkender Pia M. Johansen, der lørdag blev valgt som ny formand i Dansk Svømmeunion på en generalforsamling.

Udskiftningen i toppen af dansk svømning sker efter lang tids uro som følge af en masse dårlige sager.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der de sidste to år har været uro, og jeg kan roligt sige, at der er splittelse i dansk svømning nu.

- Så der venter en stor opgave med at få samlet og genstartet dansk svømning, siger hun.

I foråret 2019 bragte DR dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen". I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012.

Elitesvømmerne fortalte blandt andet, at de blev vejet foran hinanden. De offentlige vejninger har ifølge flere elitesvømmere blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

7. februar 2020 konkludere en rapport fra Kammeradvokaten, at der var blevet begået betydelige ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion og Team Danmark. Samme dag blev den mangeårige direktør Pia Holmen Christensen fyret.

I sidste uge kom det i en trivselsrapport frem, at der stadig foregår offentlige vejninger for danske konkurrencesvømmere.

- Jeg er gået til valg på en undren over de beslutninger, der blev taget efter DR's dokumentar og i forbindelse med Kammeradvokatens rapport. Der har været uklar kommunikation.

- Den største opgave i den næste periode og i årene fremover bliver at sikre, at vi i bestyrelsen klart og utvetydigt tager afstand fra de svigt, der har været i dansk svømning, siger Pia M. Johansen.

Fredag lød det i et åbent brev fra svømmerne på Det Nationale Træningscenter, at de ikke havde tillid til den nu daværende bestyrelse i Dansk Svømmeunion.

- Jeg er meget enig med svømmerne i deres synspunkter, og det er jo dybest set vejen frem.

- Jeg er ikke i tvivl om, at både bestyrelsen og svømmerne vil det bedste for dansk svømning. Vi er også enige om, at mistrivsel og svigt uden indgriben aldrig nogensinde skal finde sted.

- Svømmerne efterlyser, at bestyrelsen i Dansk Svømmeunion også kommunikerer det klart ud, og det vil jeg bære med ind i bestyrelsen som det allerførste. Men der er ingen nemme løsninger, siger Pia M. Johansen.

Hun overtager formandsposten i Dansk Svømmeunion fra Lars Jørgensen, der allerede inden lørdagens generalforsamling havde meldt sin afgang efter et mistillidsvotum.

Pia M. Johansen er foreløbig valgt for en etårig periode.

/ritzau/