Det bliver alligevel ikke ved udgangen af indeværende måned, resultatet af den uvildige undersøgelse af de seneste års problematiske tilstande i dansk svømnings elitemiljø bliver offentliggjort.

Årsagen til forsinkelsen forklarer Team Danmarks direktør, Lone Hansen, således:

»Vi havde et ønske om, at undersøgelsen skulle være afsluttet i oktober. Men det er ikke hurtigheden, der i denne sammenhæng er det vigtigste. Vores ønske er, at vi får så grundig en analyse som overhovedet muligt.«

B.T. har været i kontakt med Kammeradvokaten, som Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har allieret sig med i forbindelse med udredningen af de problemer, der de seneste mange år angiveligt har været i dansk elitesvømning. Lone Hansen afviser at blande sig i Kammeradvokatens undersøgelse.

Lone Hansen, billedet, er direktør i Team Danmark. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Lone Hansen, billedet, er direktør i Team Danmark. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Er det jer i Team Danmark eller Kammeradvokaten, der har taget denne beslutning?

»Det er Kammeradvokaten. Vi har bedt om en uvildig undersøgelse, og mens den er i gang blander vi os ikke. Af gode grunde kigger vi ikke Kammeradvokaten over skulderen, men leverer de oplysninger, de har brug for.«

Undersøgelsen af forholdene blandt danske elitesvømmerne går fra perioden 2001 til i dag. Hvordan kommer Kammeradvokaten i kontakt med de knap 800 svømmere, der de seneste 18 år har trænet i det danske landsholdssystem?

»Vi har lagt os i selen for, at så mange som muligt får set, at de kan henvende sig. Udover mails til de atleter, vi har oplysninger på, har vi benyttet sociale medier som Facebook og LindkedIn. Ingen har skullet være i tvivl om, at hvis de har noget at fortælle, så må de gerne give lyd fra sig.«

Hvad kommer der til at ske, når rapporten er færdigskrevet?

»Det kommer helt an på undersøgelsens konklusion og indhold. Så det er svært at sige noget fuldstændig konkret om. Men det, vi gerne skal få ud af rapporten, er at få svar på, om der er nogle svagheder i de systemer, vi arbejder med. Dermed får vi også en fornemmelse for, hvilke handlinger vi fremover kan gøre os for at undgå, at der vil opstå nogle situationer af den karakter. Kort sagt: Vores hensigt er at bruge undersøgelsen til at være handlingsorienteret i forhold til de svagheder, der måtte komme frem i vores systemer og organiseringer.«

Svømmesagen - kort fortalt Dansk Svømmeunion indleder i 2002 et fornyet samarbejde med Team Danmark. Satsningen giver øget økonomisk støtte, der betyder, at der skal leveres flere internationale topresultater.

I marts 2003 tiltræder australieren Mark Regan som landstræner på det nationale træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen ved blandt andet at indføre offentlige vejninger og tale nedværdigende til svømmerne.

Team Danmarks daværende diætist Anna Ottsen får kendskab til de offentlige vejninger, som hun råder unionen til at stoppe, da de kan være årsag til, at svømmerne sulter sig.

Rådet følges, og sammen med Team Danmark vedtages et sæt nye retningslinjer, hvori det hedder, at vejningerne er frivillige og skal foregå i et aflukket lokale.

Alligevel fortsætter vejningerne, hvorefter blandt andre OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen oplever spiseforstyrrelse og depression.

I 2008 stopper Mark Regan som landstræner, men hans metoder fortsætter under efterfølgeren, Paulus Wildeboer, der stopper i 2013.

I april 2019 tager DR Sporten i tv-dokumentaren 'Svømmestjerne – under overfladen' problematikken op til diskussion.

Efterfølgende stilles der blandt andet spørgsmålstegn om habilitet ved Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen, der også er bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

Balladen kulminerede i juni, da NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen valgte at opsige deres job, hvorefter landsholdssvømmerne i en offentlig udtalelse har stillet et mistillidsvotum til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Så du kan ikke garantere, at der kommer en udmelding til offentligheden om rapportens indhold?

»Det kan jeg ikke svare på, da vi jo af gode grunde ikke kender undersøgelsens konklusion endnu.«

Hvordan arbejdes der netop nu med undersøgelsen?

»Flere mennesker på fuld tid er i gang, så vi kan holde os inden for en tidsramme, der ikke trækker alt for langt ud. Der er jo ingen, der kan holde til at blive ved med at være under undersøgelse.«

Undersøgelsen er iværksat, efter DR i foråret viste dokumentarudsendelsen »Svømmerstjerner - under overfladen«.

Her fortalte en række svømmere om den mistrivsel de havde, mens først Mark Regan og dernæst Paulus Wildeboer var landstrænere.

Australieren Mark Regan, billedet, blev præsenteret ved et pressemøde i februar 2003 som ny dansk svømmelandstræner. Foto: BARDUR EKLUND Vis mere Australieren Mark Regan, billedet, blev præsenteret ved et pressemøde i februar 2003 som ny dansk svømmelandstræner. Foto: BARDUR EKLUND

Lone Hansen har i en mail til B.T. blandt andet skrevet følgende om sagen:

»2019 har også været præget af de fortællinger, som flere svømmere er stået frem med. Frygtelige historier, der gør stort indtryk, og som vi alle skal lytte til og lære af. Hvis der er nogle, der tror, at man udvikler verdensmestre ved at presse atleter ud over alle fysiske og mentale grænser, har de totalt misforstået, hvilket ansvar der følger med trænergerningen. Vi udvikler os bedst, når vi trives. Det gælder både inden for sportens verden og udenfor. Statistikker viser, at mange danske unge i dag mistrives. Det stiller krav til os, der arbejder i idrættens verden. Idræt – uanset på hvilket niveau – må ikke være årsagen til, at den enkelte udvikler psykisk lidelse eller mistrives med det, de burde trives i.«

B.T. ville gerne have haft en kommentar fra Dansk Svømmeunion, men dette har ikke været muligt ved deadline til denne udgave, da direktør Pia Holmen er på ferie.