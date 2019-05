Endnu en svømmer står frem med kritik af den tidligere landstræner, Paulus Wildeboer.

Denne gang er det den tidligere landsholdssvømmer Trine Gudnitz, der fortæller om oplevelser fra sin tid under Wildeboer.

»Han har blandt andet kastet plader, kuglepenne, sko og en stol efter mig. Det er jo helt forkert. Det er der jo ingen træner, der bør gøre mod sine atleter,« siger Trine Gudnitz til DR.

Hun står frem på baggrund af svømmelandsholdets tidligere fysioterapeut Thomas Pape, der i forbindelse med DRs dokumentar 'Svømmestjerner - Under Overfladen' fortalte om sine oplevelser med Wildeboer.

Trine Gudnitz (til højre). Arkivfoto. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Her fortæller han blandt andet om en konkret situation fra 2010, hvor en kvindelig svømmer klagede over vejrtrækningsproblemer, blev udstillet og tvunget til at svømme videre med store smerter af Paulus Wildeboer, mens Thomas Pape ikke måtte behandle hende.

»Så lå hun derovre til offentlig udskamning. Og jeg kunne se, at når hun holdt pauser mellem banerne, så hang hun på kanten og græd. Men jeg fik at vide, at jeg ikke måtte gå derhen. Det var som fagperson langt over min grænse,« sagde Thomas Pape.

Det var Trine Gudnitz, der kunne se sin egen historie blive fortalt i dokumentaren.

Lars Sørensen, der var elitechef i Dansk Svømmeunion på det pågældende tidspunkt, siger til DR, at han ikke har været bekendt med Wildeboers behandling af Trine Gudnitz.

Ligeledes afviser direktør i Dansk Svømmenuion, Pia Holmen, at hun kender til det konkrete eksempel, men fortæller, at hun er ked af de mange grimme oplevelser, nuværende og tidligere personer i dansk svømning har haft med Paulus Wildeboer og en anden tidligere landstræner, Mark Regan.

Jeanette Ottesen er en af mange svømmere, der er stået frem med oplevelserne under Regan og Wildeboer. Hun udviklede blandt andet en spiseforstyrrelse.

Det samme gjorde Anders Lie Nielsen, der i dag er bosat i Dublin og ikke kan se sig selv flytte tilbage til Danmark.

Paulus Wildeboer døde i 2014.