Pludselig ville de have et foto - og det satte tankerne i gang.

Den olympiske mester i svømning Ariarne Titmus blev indlagt for at få fjernet en tumor fra hendes æggestok, men så skete der noget, som hun slet ikke havde forudset.

Hun var ved at gå ud af sit gode skind før operationen, men fik så et spørgsmål, der fik hende til at tænke klart.

»Så begyndte et par sygeplejersker at spørge, om de måtte tage billeder med mig. Det er det sidste, du tror, ​​skal ske, når du bliver kørt ind på operationsstuen med operationskjolen på,« siger australieren til The Guardian.

Men det satte tanker i gang om, at hun ville dele sin oplevelse med omverdenen, så det ikke blev et tabu.

»Det er så normalt for kvinder at gå igennem dette,« siger hun og fortæller, at hun har modtaget så mange beskeder fra kvinder i samme situation.

Tumoren blev opfanget ved et tilfælde, da Titmus blev scannet for en øm hofte.

»Jeg er så taknemmelig for, at det blev opdaget Det var næsten det perfekte tidspunkt. Hvis jeg var blevet scannet i februar eller marts, ville det have afsporet mine OL-drømme fuldstændigt.«

Titmus forklarer dog, at drømmen om at få børn overskygger OL totalt - men nu har hun chancen for at indfri begge drømme.