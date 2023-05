»Som en atlet kunne jeg ikke vise min svaghed. I det lange løb hobede tingene sig op, og jeg blev en vulkan – og det er ikke sundt.«

Ordene kommer fra den legendariske svømmer Michael Phelps til det amerikanske medie People. Han har tidligere kæmpet med det mentale helbred under en karriere, som aldrig er set lignende.

Den nu 37-årige amerikaner er den mest vindende olympiske atlet nogensinde med vanvittige 28 medaljer, hvor hele 23 af dem er af guld.

Under den glorværdige karriere holdt han dog inde med ting, som han ikke kunne håndtere. I 2014 var det så ved at gå helt galt.

Foto: Michael Macor Vis mere Foto: Michael Macor

»Man bliver man overhalet af alle disse følelser, der dukker op igen, som man troede, man havde håndteret,« fortæller Michael Phelps, som efterfølgende kommer ind på en episode, hvor han ikke kunne styre tingene mere:

»Da jeg kom ud og virkelig talte om det i 2014 – da jeg så selvmord i øjnene – tog jeg mig i at blive sårbar og for at have en chance for det her, der hedder livet.«

I 2014 blev Michael Phelps anholdt for spirituskørsel og var inde i sin værste periode i livet. Han fortæller selv, at han kun så sig selv som svømmer og ikke et menneske, når han kiggede i spejlet. Det ændrede sig, da han begyndte på terapi.

»Jeg vidste ikke, hvad terapi ville gøre eller ikke gøre for mig, men jeg var nået til det punkt, hvor jeg sagde til mig selv: 'Jeg er ligeglad med, hvordan det føles, eller hvad folk siger, jeg vil gerne have det bedre,'« fortæller Michael Phelps til People og fortsætter:

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Her får du svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

»Da jeg forlod terapien den dag, følte jeg mig som en anden person. Jeg er sikker på, at jeg græd ustyrligt. Det var næsten som om der var en vægt, der blev taget af min skuldre.«

Michael Phelps kan stadig have dårlige dage, såvel som de gode af slagsen i dag, men der er ikke noget i hans aktive karriere, som han fortryder, at han ikke gjorde. Fokusset i det private skulle dog have været mere på det mentale helbred, fortæller han dog.

Nu kan Michael Phelps heldigvis ikke kun se den største og mest vindende svømmer i spejlet, når han kigger på sig selv:

»Da jeg kom ud af behandlingen, blev jeg nødt til at se mig selv i spejlet og sige: 'Åh, sejt. Jeg kan godt lide denne her person. Jeg kan godt komme overens med denne fyr,'« slutter han.