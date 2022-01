Hun husker tydeligt følelsen. Tankerne kørte for fuld skrue.

»Jeg blev ramt af panik. ‘Tænk, hvis jeg ikke kommer ind. Hvad fanden gør jeg så?’ Der har jeg haft størst panik omkring mit liv.«

Sådan fortæller Lotte Friis om en aften for nogle år tilbage, hvor hun ventede på et vigtigt svar og ikke kunne afgøre tingene selv. Den aften vender vi tilbage til, for i dag står den tidligere svømmer et helt andet sted.

Lørdag debuterer hun som tv-vært, når DR sender den årlige ‘Danmarks Indsamling’. En stor mulighed, Lotte Friis straks sagde ja til. Også, fordi det er livsbekræftende for hende at høre de mange historier.

»Jeg er super stolt over, jeg får lov til at være en del af den aften og samle mange penge ind. Vi er et lille land med et stort hjerte, og det er fantastisk, jeg kan være en del af det,« siger hun.

»Det betyder rigtig meget, at der er nogle, der har tiltro nok til mig til, at jeg kan gøre det her og være en del af det på den måde og kan formidle det til danskerne. Jeg ser det som en præstation af mig, en blåstempling af mig og det, jeg har arbejdet med i mange år. Så håber jeg, jeg kan leve op til forventningerne og til alle de store værter, der har været før mig,« fortæller 33-årige Lotte Friis.

Hun stoppede svømmekarrieren i 2017. Hun var mæt. Det var ikke længere sjovt at tage til træning, og så vidste hun godt, at det var tid til at sige farvel til bassinet.

For sådan skulle det ikke være efter det eventyr, der sendte hende verden rundt, har givet minder for livet, guld til EM og VM, og en optagelse i ‘Hall of Fame’ i 2019.

»Jeg ville hellere stoppe, mens jeg stadig elsker sporten, end presse mig selv så langt ud, at jeg kom til at hade den. Det var en ret nem beslutning, jeg havde talt om siden OL i 2012. Det var rigtigt for mig at stoppe, og jeg har aldrig fortrudt en eneste gang. Jeg ville ikke over i et hadforhold til noget, jeg følte, jeg skyldte så meget. Både, at jeg har oplevet så meget og den person, jeg var,« siger Lotte Friis, der vandt OL-bronze i 2008.

Lotte Friis med sin VM-guldmedalje i 2009. Foto: Teitur Jonasson Vis mere Lotte Friis med sin VM-guldmedalje i 2009. Foto: Teitur Jonasson

Men afskeden med svømningen betød også, at hun skulle noget andet. I starten gik det okay. Intet tomrum. Men hendes forudsætninger ændrede sig.

Det er her, den juliaften i 2017 kommer ind i billedet, hvor hendes skæbne for første gang var i andres hænder.

Hun havde søgt ind på et studie, vidste ikke, om hun kom ind, og på det tidspunkt havde hun ikke et jobtilbud fra DR.

»Det var den der ‘hvad skal jeg så’. Jeg havde ikke nogen anden backupplan. Det var første gang, jeg virkelig følte: ‘Okay shit, hvad så’,« siger Lotte Friis.

Som svømmer kunne hun lægge sin egen plan på både kort og lang bane. En kontrast. Og derfor ramte panikfølelsen.

»Det var en kæmpe omvæltning. Der gik noget tid, før det gik op for mig, at jeg er afhængig af, at nogle synes, jeg skal have et job eller komme ind på en uddannelse. Det synes jeg var svært at være en del af,« siger Lotte Friis, der med sit karakteristiske, varme grin tilføjer:

»Jeg synes selv, jeg var awesome, så det var bare svært at være så afhængig af andre,« fortæller hun og erkender, at usikkerheden omkring ‘hvad nu, hvis hun ikke kunne finde ud af noget’ da også spøgte lidt.

Men det hele gik. En mulighed hos DR kom, og samtidig havde hun en plads på kommunikation på Mediehøjskolen året efter.

Hun havde flere jern i ilden for selv at have styringen, men det betød så også, at hun skulle tage et valg. Skulle hun blive ved med at stå på liste til studiet eller blive hos DR?

»Det var en svær beslutning, fordi vi lever i et samfund, hvor det bliver banket ind i vores hjerner, at vi skal have en uddannelse. Det var svært for mig at sige nej til en uddannelse for at få et job som – i bund og grund – ufaglært menneske i et af Danmarks største mediehuse,« siger Lotte Friis.

Som bekendt takkede hun ja, vel vidende, at hun gik ind i en hverdag, hvor hun skulle arbejde på at blive god til noget nyt. Det var angstprovokerende at gå fra mester til en slags bar bund, men hun har også altid været lidt draget af medierne og elsker at formidle historier.

Hun har i flere år været radiovært på P4 og nyder de forskellige måder at fortælle på og at tale med forskellige mennesker.

Lotte Friis har i flere år været radiovært hos DR. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix Vis mere Lotte Friis har i flere år været radiovært hos DR. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Springet har ikke været så stort, som hun havde frygtet, og hun lærer hele tiden. Fordi hun selv har stået på den anden side af mikrofonen, føler hun ofte, hun kan sætte sig i interviewpersonens sted.

»Jeg tænker, hvordan jeg selv ville have det. For mig som person ville jeg have det skidt med, de bliver taget på sengen. Nogle gange pålægger mine egne følelser det også noget, som dem, jeg interviewer, er ligeglade med. Det er også et personlighedstræk og bare mig,« siger hun med et smil og tilføjer:

»Jeg ved, hvordan det er at stå der, og medmindre det er et kritisk interview, vil jeg ikke have, nogen går ud med en dårlig mavefornemmelse fra vores program,« siger Lotte Friis, der er dybt taknemmelig for at have fået chancen med 'blot' en gymnasial uddannelse i bagagen.

Det har krævet en del arbejde at nå til, hvor hun er i dag. Hun bruger hver dag på at blive den bedst mulige vært, samtidig med hun er sig selv i det. En anden verden end svømning, hvor hun blev målt klokkeklart på tider og placeringer. Noget, hun lige skulle vænne sig til, men de er på redaktionen også gode til at hjælpe hinanden, understreger Lotte Friis, der dog ikke kun har været en stemme i radioen.

Hun var også med til OL i sommeren 2021. Men hvor hun tidligere selv skulle i aktion, stod hun nu på den anden side.

»Det var rigtig fantastisk at være med på den måde og også lidt underligt. Man plejer at være i OL-byen med de andre atleter. Her skulle jeg præstere på en helt anden måde. Jeg var så heldig at dække en masse ting, der gjorde indtryk. Jeg så en masse sport, talte med mange atleter, skulle sætte mig ind i en masse forskellige ting, at tage min fremtid med tilbage til min fortid. Jeg håber, jeg får lov at være en del af mange flere OL-dækninger,« siger Lotte Friis.

Et kort øjeblik savnede hun da også at være med. Især da der skulle svømmes finale i 800 meter fri. Ligesom ved EM i Royal Arena i 2017 gav det lige et kort sus, og hun tænkte, det ville være fedt at være med. Men så alligevel ikke. For Lotte Friis har fra start haft en klar ro omkring sit stop, og faktisk er svømningen lagt helt på hylden.

»Jeg har droppet det fuldstændig. Jeg har ikke været i vandet en eneste gang, siden jeg stoppede med at svømme. Jeg har snakket med mange tidligere svømmere og hørt alt fra, der gik seks måneder til 20 år. Jeg er ikke kommet til det punkt, at jeg savner det ekstremt meget,« siger Lotte Friis.

Det er fire et halvt år, siden hun takkede af i vandet. Meget er sket. Og lørdag aften venter så et højdepunkt, når hun klokken 19.00 står på direkte tv.

»Jeg regner da med og håber lidt på, jeg har lidt nerver, når vi står 18.55 og er ved at være klar. Jeg har altid sagt, at er der ikke lidt nerver, inden man går ind, betyder det ikke nok. Jeg er sikker på, jeg nok skal være lidt nervøs, men det skal ikke tage overhånd,« smiler hun.