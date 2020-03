Den tidligere svømmer Lotte Friis kan blive tvunget til at rykke sit bryllup på grund af den nuværende coronakrise.

Brylluppet er planlagt til at stå den 27. juni i Egebæksvang Kirke i Espergærde tæt på Helsingør i Nordsjælland.

Men som situationen er nu, kan svømmeren og hendes forlovede Christoffer Schnack Ringø blive nødt til at rykke deres store dag, hvis altså samfundet fortsat er lukket ned på grund af den smitsomme coronavirus.

Det siger Lotte Friis til ugebladet Se og Hør.

»Jeg ved ikke, om det er i fare endnu, men selvfølgelig er man lidt nervøs. Lige nu sidder vi bare og venter på at se, hvad myndighederne fortæller os, at der skal ske. Det er jo først i juni, heldigvis, så vi håber jo på, at der ligesom kommer lidt ro på tingene,« siger Lotte Friis til Se og Hør.

Den tidligere verdensmester og senere Hall of Fame-svømmer erkender dog, at selve krisen er værre end risikoen for, at brylluppet må udskydes.

»Selvfølgelig er situationen jo meget værre end vores bryllup, som eventuelt skal udskydes eller aflyses,« siger Lotte Friis.

Svømmeren, der nu er radiovært på DRs P4, mødte sin forlovede Christoffer Schnack Ringø nytårsaften 2016. Han friede to år senere til hende foran Eiffeltårnet i Paris nytårsaften 2018-2019.