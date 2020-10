Lørdag bliver en helt særlig og stor dag for den tidligere svømmestjerne Lotte Friis.

For efter at måtte udskyde sit bryllup i sommer på grund af coronarestriktioner kommer hun og kæresten Christoffer Schnack nu endelig til at sige ja til hinanden. Men vejen dertil har ikke været uden udfordringer.

I en tid med coronavirus og et forsamlingsforbud på over 50 har parret nemlig skullet 'af-invitere' flere gæster, der ellers havde planer om at med være til at fejre parrets store dag. Det fortæller Lotte Friis til Se og Hør.

»Vi har været heldige, at en håndfuld af de gæster, vi havde inviteret, selv har valgt at trække sig, fordi de enten er lidt usikre på situationen eller er i kontakt med mange mennesker på daglig basis og ikke vil udsætte os og resten af vores gæster for den eventuelle smitterisiko. Så vi har ikke selv skullet 'af-invitere' så mange. Men det har stadig været hårdt at skulle fravælge nogle gæster,« siger hun.

Oprindeligt skulle brylluppet have fundet sted 27. juni, men dengang valgte svømmedarlingen og sin otte år yngre kæreste at rykke dagen fire måneder tilbage.

»Jeg havde drømt om et sommerbryllup, men vi er superglade for den her løsning,« sagde den tidligere topsvømmer dengang til Billed-Bladet.

Hun fortæller nu, at de har valgt at holde fast i den nye dato, på trods af at coronavirussen fortsat hærger i Danmark og resten af verden. De har nemlig hverken energi, økonomisk råderum eller overskud til at skubbe det yderligere, fortæller de.

Det var i foråret 2017, at en lykkelig Lotte Friis kunne fortælle, at hun havde fundet sammen med Christoffer Schnack Ringø. Parret mødte hinanden i metroen nytårsaften, og selv om hun egentlig var på vej hjem, endte hun med at tage med den fremmede mand med til fest.

Lotte Friis er tidligere europa- og verdensmester i svømning, ligesom hun i 2008 vandt Danmarks første OL-medalje i svømning i 20 år, da hun erobrede bronze på 800 meter fri.

I dag arbejder hun som radiovært på P4.