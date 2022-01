Den danske svømmestjerne Lotte Friis stod ikke blot over for en stor opgave i karrieren, da hun lørdag tonede frem på skærmen til sin debut som tv-vært.

For til sommer venter også en stor opgave i privaten, når hun bliver mor for første gang. Noget, der indtil videre har været en lidt hård omgang for Lotte Friis.

»Jeg har det okay. Jeg har været ramt af graviditetskvalme, men ellers har jeg det meget godt. Jeg har været rigtig hårdt ramt og er det stadig, selvom jeg er i andet trimester. Alle siger: ‘du skal bare ind i andet trimester’, men det er jeg allerede,« griner Lotte Friis.

Hun venter sammen med sin mand, Christoffer Schack Ringø, en lille datter, der kommer til verden i juli.

»Han blev rigtig glad,« siger den tidligere svømmer om den dag, hun overrakte ham beskeden om, at han skulle være far og tilføjer:

»Det har bare været ovenud lykke for os begge.«

Parret blev gift i oktober 2020 efter en hektisk periode. For på grund af coronapandemien måtte de først udskyde den store dag, og da den så var tæt på, måtte de skære ned på antallet af gæster på grund af restriktionerne.

Men selvom det var et ‘coronabryllup’ med håndsprit på bordene, havde de en fantastisk dag, understreger Lotte Friis, der i bund og grund blev gift på grund af en tilfældighed.

Faktisk er den tilfældighed hele årsagen til, at hun er, hvor hun er i sit liv i dag og snart skal være mor. For hun har tidligere fortalt, hvordan hun mødte Christoffer Schnack Ringø i en metro nytårsaften.

»Det er skæbneagtigt men også lidt skræmmende, for tænk hvis man er gået glip af andre ting i sit liv – ikke kun kærlighed – men fordi det er så skæbneagtigt. Det er helt sindssygt, at en metrotur kan føre til, hvor jeg er i mit liv nu,« siger Lotte Friis, der stoppede svømmekarrieren i 2017.

Og det er da også noget, parret ikke har kunnet lade være med at tale om. Det møde, der gjorde, at Christoffer Schnack Ringø inviterede hende med til fest, og efterfølgende fandt de altså sammen som par.

»Vi har snakket meget om i starten af vores liv sammen, det her med ‘tænk hvis den ene lige var blevet fem minutter længere hvor vi kom fra’. Vi tænker ikke så meget mere over det nu, end vi gjorde i starten. Det var ret tilfældigt. Det er en sjov historie, at vi har mødt hinanden i en metro. Alle synes, det er en sjov og sød tilfældighed. Det er lidt som en amerikansk, romantisk komedie,« griner Lotte Friis.

I efteråret kunne de fejre deres første bryllupsdag, og den næste bliver altså med endnu en gæst ved bordet, når det nye kapitel i deres liv starter om nogle måneder.

»Vi glæder os bare lige nu. Det er noget, vi begge gerne vil, så vi glæder os bare sindssygt meget til sommer. Vi siger hele tiden ‘kan det ikke bare blive sommer’, det gør vi altid, men nu er der andre grunde end dejligt vejr,« smiler den tidligere svømmestjerne.

Hun har ikke gjort sig de store tanker om, hvilken mor hun bliver. Det tager parret, som det kommer, men de ved selvfølgelig godt, det bliver en helt ny verden.

»Det bliver en kæmpe omvæltning. Det kan jeg se på alle mine veninder, der har fået børn. Det er vi rimelig afslappede omkring,« siger Lotte Friis.