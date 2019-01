Hun havde lovet sig selv det. Hun ville ikke græde.

Men tårerne pressede alligevel på hos Lotte Friis, da hun blev optaget i 'Hall of Fame' lørdag aften i Herning.

»Jeg havde sagt til mig selv, jeg ikke skulle græde. Da jeg fik lagt make-up i dag, blev der spurgt, om det skulle være vandfast eller ej. Jeg sagde bare ’nej, jeg behøver ikke vandfast’. Det overraskede mig, hvor meget kærlighed der kom,« siger den tidligere svømmer til B.T. Sport. Tydeligt rørt.

Og hun fik mange rosende ord fra både venner men også Morten Jørgensen og Rikke Møller Pedersen, der overrakte prisen til hende.

Lotte Friis med ledsager ses her ved den røde løber før DR's store sportshow Sport2018 i Boxen i Herning, lørdag 5. januar 2019.

»Jeg vidste ikke, Rikke og Morten skulle snakke. Jeg vidste ikke, der var beskeder fra mine venner, og jeg tror, det gjorde udslaget,« siger Lotte Friis om de følelser, der ramte hende, da hun gik ned ad gulvet.

Egentlig gik der ikke så meget igennem hendes hoved, da sekunderne nærmede sig, og hun skulle på scenen som det nyeste medlem.

»Jeg prøvede at nyde følelsen, publikum og de dejlige ord, som Rikke og Morten sagde til mig, de dejlige beskeder som mine venner omkring i verden havde sendt ind. Jeg nød at mærke al den kærlighed. Det var helt fantastisk,« siger den tidligere svømmer med et stort smil.

Et smil, der ikke efterlader den mindste tvivl om, hvor meget denne hæder betyder for hende.

»Det er en kæmpe, kæmpe ære. Det er ikke mig, som har arbejdet for det. Det har jeg gjort før i tiden, men der er så mange gode sportsudøvere i dansk idræt gennem historien, og at andre har valgt mig er det ultimative sidste skulderklap, min aktive karriere kunne få,« siger Lotte Friis, der ligesom alle andre i 'Hall of Fame' har fået en buste.

Og det leder selvfølgelig til det helt klassiske spørgsmål, som sådanne buster kan skabe.

Synes hun selv, den ligner hende?

Svømmeren Lotte Friis betragter busten.

»Jeg synes, den ligner meget fint. Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, jeg er lidt skæv i ansigtet, men det er jeg måske i virkeligheden. Ser andre mig sådan? Det er måske mere det, der slog mig,« griner Lotte Friis med en stolthed, der alligevel ikke er til at tage fejl af.

Svømmedragten blev lagt på hylden i april 2017, og Lotte Friis er ikke i tvivl om, hvordan hun vil huskes fremover.

»Selvom jeg har elsket at konkurrere, har jeg altid været en glad person. Jeg har ikke ladet mig påvirke af omverdenen, og jeg har været en god ven. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men jeg håber, det er det mærke, jeg har efterladt,« smiler Lotte Friis.

Det nyeste medlem af 'Sportens Hall of Fame'.