År 2019 har bestemt ikke været et af de rolige for Lotte Friis.

»Det har været et år, som har været travlt men dejligt positivt. Jeg er blevet forlovet, jeg har planlagt bryllup, mit arbejde kører derud af.«

Sådan fortalte en glad Lotte Friis til B.T på den røde løber - som faktisk var i guld - inden årets 'Sportsgalla 2019'.

»Samtidig har jeg skiftet makker på mit arbejde, så der er sket mange ting. Jeg synes, jeg er kommet ud på den anden side og glæder mig til 2020,« siger den tidligere svømmer, der arbejder som vært på 'Formiddag på 4'eren'.

Og netop bryllup er noget, der kommer til at fylde en del. Til sommer giver hun sit store 'ja' til Christoffer Schnack Ringø, som hun blev forlovet med i april sidste år.

»Det går rigtig godt. Jeg synes, vi har styr på langt de fleste ting. Det gør også, der er mere ro på. Det kører derudaf,« sagde Lotte Friis om brylluppet, der finder sted 27. juni.

Noget, hun allerede nu ikke er i tvivl om bliver årets højdepunkt for hende.

»Det bliver svært at finde noget, der topper at sige ja til mit livs kærlighed,« sagde en storsmilende Lotte Friis, der da også afslørede lidt af, hvad den store dag kommer til at byde på.

Vis dette opslag på Instagram I will climb mountains with you and I will lean on you on the way up. Be sure of that #futurehusband #27/06/2020 #oneyeartogo Et opslag delt af Lotte Friis (@lotfriis) den 27. Jun, 2019 kl. 8.11 PDT

»Vi har en lidt atypisk måde at sætte festen op på og lave vores reception på, så det bliver lidt spændende,« sagde en kryptisk Lotte Friis, der ellers fortalte, at der blev holdt fast i mange traditioner.

De skal giftes i en kirke, hun skal have hvid kjole på, og det bliver 'alt det, man forbinder med et kirkebryllup', fortalte den danske svømmestjerne, der tror, 2020 bliver et år, hvor der også kommer nye udfordringer.

Samtidig spår hun også, at der kan komme 'øv-oplevelser', som livet jo af og til byder på. En af dem havde hun i 2019, da hendes makker på radioen sagde op.

»Men det var også et højdepunkt, at jeg fik ny makker. Det er sådan nogle små ting, der kommer i livet. Nogle små bump man skal hen over og komme stærkere ud på den anden side. Det er måske også noget, jeg ikke tager så tungt mere. Det har jeg lært gennem min svømning,« sagde Lotte Friis, der stoppede karrieren i april 2017, før det store sportgalla, du kan følge med i her.