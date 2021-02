»I dag før træning var du sååå sexet. Dine bryster tændte mig.«

Sådan starter en af de mange frastødende beskeder, som den prisvindende træner Stefan Lurz har sendt til kvindelige svømmere i årevis.

Tyske Der Spiegel har set beskederne og bringer vidneudsagn fra en række piger, der gennem et helt årti har været ofre for en grænseoverskridende seksuel kultur under den tyske svømmelandstræner.

Da anklagerne kom frem, sendte det tyske svømmeforbund, DSV, Stefan Lurz på orlov. Samme dag valgte den anklagede svømmelandstræner at trække sig, til trods for at han benægter alle anklager.

Om den frivillige afgang forklarer Stefan Lurz, at han gik af for at beskytte forbundets ry, fordi anklagerne mod den nu tidligere tyske landstræner er meget voldsomme.

Stefan Lurz er ikke hvem som helst inden for tysk svømning. Han har høstet stor succes som landstræner, hvor det blandt andet blevet til to OL-medaljer og ti VM-medaljer for de svømmere, han trænede. Stefan Lurz er også blevet kåret til årets svømmetræner i Tyskland hele fire gange.

Fem piger er stået frem med anklagerne mod Stefan Lurz, hvor de har fortalt om, hvordan han misbrugte sin stilling til at begå seksuelle overgreb. Beskeden nævnt først i denne artikel modtog en af pigerne, da hun blot var 16 år gammel. De krænkende beskeder fortsatte:

»Du ser virkelig godt ud«, »Smuk hud«, »Meget velplejet krop«, skrev han i de følgende beskeder, hvor han vurderede beskedmodtagerens krop på en skala fra 1 til 10.

Derefter skrev træneren, at hun skulle tage et bikinibillede. Hun svarede nej, og så beordrede svømmelandstræneren hende til at sende det og sendte et billede af sig selv uden trøje på.

Den selvsamme pige siger, at hun var bare 15 år, da Stefan Lurz tvang hende til at kysse ham for første gang.

I ren frygt for, hvad det kan betyde for deres fremtidige svømmekarrierer, har pigerne valgt at være anonyme i sagen. Men Der Spiegel har fremlagt beviserne for det tyske svømmeforbund, hvor alle piger taler om den samme krænkende adfærd.

Stefan Lurz blev allerede for ti år siden anklaget for at have voldtaget en 15-årig svømmepige. Det skete på en træningslejr i Singapore.

Efter han i en besked til den 16-årige pige havde skrevet »Dine bryster tændte mig«, svarede pigen ikke tilbage til landstræneren. Men han blev ved med at skrive.

Foruden den seksuelle chikane og overgreb var Stefan Lurz ifølge anklagerne også psykisk manipulerende og mobbede svømmerne.

Pigerne beretter, at de nogen gange blev isoleret og ikke trænede på lige fod med de andre piger, hvis de ikke opførte sig, som han ville have det.

Det tyske svømmeforbund vil nu til bunds i sagen, efter de modtog pigernes vidneudsagn fra Der Spiegel.

»Det tyske svømmeforbund fordømmer alle former for misbrug og vold, uanset om de er fysiske, mentale eller seksuelle. Vi vil skabe en observationskultur, der tilskynder de berørte at tale om deres situation, afskrækker potentielle gerningsmænd og dermed beskytter alle sportsaktører mod seksuel vold,« skriver svømmeforbundet.