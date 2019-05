Flere topsvømmere har kritiseret offentlige vejninger på landsholdet. Nu indkaldes de til møde med ministeren.

Kulturminister Mette Bock (LA) indkalder danske elitesvømmere til et møde.

Det sker, efter at flere af svømmere stod frem i DR-dokumentaren "Svømmestjerner - Under overfladen" med kritik af en hårdhændet træningskultur med offentlige vejninger og ydmygende kommentarer frem til 2012.

- Jeg er mest optaget af svømmerne, atleterne og deres forhold. Derfor vil jeg gerne rose dem for at stå frem.

- Men jeg har nogle uddybende spørgsmål i forhold til de redegørelser, der er kommet. Derfor har jeg indkaldt til møde på mandag, siger Mette Bock.

Både organisationerne og svømmerne deltager efter planen på mødet.

Ministeren har modtaget redegørelser fra Dansk Svømmeunion, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark om trænerkulturen på det danske svømmelandshold frem til 2013.

Men det er ikke helt tilstrækkeligt, mener hun.

- Jeg vil gerne være sikker på, hvordan man tager imod kritikken. Har man tænkt sig at bruge kritikken konstruktivt? Og hvad vil man i organisationerne gøre for at få det løst fremadrettet?

- Det er væsentligt, at man ikke går i forsvarsposition og synes, at det handler om at beskytte en organisation eller et forbund.

- Det her handler om menneskers liv. Derfor skal det være sådan, at det er trygt for atleterne at fortælle om det, hvis de har oplevet noget grænseoverskridende, siger Mette Bock.

/ritzau/