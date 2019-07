Svømmeren Alexander Aslak Nørgaard blev sidst i finalen i 1500 meter fri ved langbane-VM i Sydkorea.

Den danske svømmer Alexander Aslak Nørgaard kunne ikke gentage de lovende takter fra semifinalen, da han søndag eftermiddag dansk tid svømmede finale i 1500 meter fri ved langbane-VM i sydkoreanske Gwangju.

Fra tribunerne kunne resten af den danske VM-trup se 19-årige Aslak Nørgaard blive sidst i finalen, som han svømmede i tiden 15 minutter og 20,47 sekunder.

Det var næsten 45 sekunder langsommere end tyskeren Florian Wellbrock, der vandt guld.

- Jeg kunne ikke holde til det. Jeg var helt færdig efter i går. Jeg kunne mærke en krampe i benet allerede efter 100 meter.

- Jeg prøvede at lade være med at fokusere på det, og jeg gik efter at ramme min indledende tid, men efter 100-200 meter kunne jeg mærke, at den ikke gik, siger Alexander Aslak Nørgaard til TV2 Sport.

Da han lørdag svømmede sin indledende tid på 14 minutter og 47,75 sekunder, var det en forbedring af den danske rekord med hele otte sekunder, og det var samtidig den fjerdebedste tid af alle.

Efterfølgende påpegede han dog, at han havde givet sig fuldt ud, mens hans rutinerede konkurrenter formentlig havde sparet mere på kræfterne. Den spådom skulle vise sig at holde stik.

Teenageren fra Søllerød var den yngste svømmer i finalen, og før VM i Gwangju havde han ikke store resultater fra et seniormesterskab på cv'et.

Ikke desto mindre viste han talentet sidste år ved de europæiske juniormesterskaber, hvor han tog sølv.

