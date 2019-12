Et kuriøst forsvar.

Det er, hvad den 21-årige svømmer Shayna Jack fremfører, efter hun er blevet testet positiv for stoffet Ligandrol.

I et interview med The Sunday Project fortæller australieren, at hun har taget stoffet uden at være bevidst om det og refererer til en tidligere, opsigtsvækkende sag, der omhandler en ting. Et kokainkys.

»Der var en tidligere sag som hedder kokainkys-sagen... Nogen havde taget kokain og partneren, som var atlet, kyssede vedkommende og blev kontamineret (contaminated, red.),« siger Shayna Jack.

»Jeg har fået at vide, at alt, jeg var i kontakt med i den periode, potentielt kan have været smittefare.«

Ligandrol er et stof, som ændrer på ens udseende uden at have bivirkninger som eksempelvis steroider har, og Jacks positive test blev offentliggjort den 27. juli.

Hele forløbet efterfølgende har taget hårdt på den unge svømmer.

Både familie og venner har været bekymret for hendes mentale tilstand, efter hun også har fået dødstrusler.

Shayna Jack i 2018 ved Gold Coast Commenwealth Games. Foto: Anthony WALLACE Vis mere Shayna Jack i 2018 ved Gold Coast Commenwealth Games. Foto: Anthony WALLACE

»Jeg så ikke nyheder. Den eneste grund til at jeg vidste, det kom i medierne, var fordi der var en, der kommenterede på min Instagram og skrev: 'Du er en dopingsnyder, og du burde slå dig selv ihjel',« siger Shayna Jack.

Svømmeren forklarer også på Instagram, hvor hårdt hændelsen har taget på hende.

»Det her billede kan ikke beskrive den mængde smerte og den sårbarhed, som jeg føler lige nu (...). Jeg indtog IKKE stoffet bevidst. Svømning har været min passion, siden jeg var 10 år gammel, og jeg ville aldrig indtage et ulovligt stof, som disrespekterer min sport og kan true min karriere.«

På trods af modgangen fortæller Shayna Jack også, at hendes helt store drøm er at komme til OL, og svømmeren håber også på at kunne kvalificere sig til OL i Tokyo allerede til sommer på trods af hendes dopingsag.