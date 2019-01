Et år, hvor der i den grad er sket meget. Det er, hvordan den danske svømmer Mie Ø. Nielsen beskriver sit 2018.

»Det har været et omvæltende år. Jeg er flyttet til København. Nyt og spændende, for jeg har fået ny træner og er startet i skole igen. Det har været et meget glat år,« siger Mie Ø. Nielsen til B.T. Sport ved årets Sportsgalla i Herning.

Og på det personlige plan er der også sket en del med den danske svømmer.

»Jeg har været mere glad, end jeg har været siden 2016. Det er dejligt at være tilbage til den ’gamle’ Mie. Jeg hygger mig i mine omgivelser i stedet for at, jeg gemmer mig hjemme i lejligheden,« siger Mie Ø. Nielsen, der tidligere har været åben omkring, at hun har manglet motivation og kæmpet en mental kamp.

Mie Ø. Nielsen i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var især efter OL i netop 2016, at hun kæmpede med at genfinde motivationen. Hun meldte fra til VM på langbane i 2017, fordi netop motivationen ikke var, hvor den skulle være.

I efteråret samme år deltog hun i 'Vild med dans', og det gav hende meget.

Ligeså stille kom motivationen tilbage for Mie Ø. Nielsen, der tidligere har været åben omkring, at hun i en periode græd hver aften.

Og i 2018 genfandt hun for alvor glæden, og blandt andet flytningen fra det velkendte jyske er blandt det hun nævner, når hun skal sætte ord på, hvad der har gjort, at hun i 2018 for alvor er kommet tilbage til sit gamle jeg.

Mie Ø. Nielsen i forbindelse med at EM-svømmetruppen blev præsenteret op til EM i kortbane i Royal Arena i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er kommet væk fra det trygge i Aalborg. Jeg har trænet med den samme i ti år. Det er det med at flytte helt hjemmefra. Det hjælper rigtig meget, at man begynder at tage vare på sig selv og finde ud af, hvad man gerne vil,« siger Mie Ø. Nielsen og fortsætter:

»Det har jeg også skullet finde ud af. Hvad vil jeg? Vil jeg fortsætte med at svømme eller vil jeg ikke? Og jeg kom frem til, at jeg ikke skulle stoppe med at svømme. Der var ikke noget galt med min træner, men jeg ville bare prøve noget nyt, og hvis det ikke virkede, kunne jeg altid komme hjem igen,« siger Mie Ø. Nielsen, der har kæmpet sig tilbage.

Og hun nævner EM som et af højdepunkterne i 2018. Også selvom det personligt ikke gik helt godt.

»Vi stod sammen og hev en medalje hjem i holdkap, hvor vi havde skiftet ud på holdet. Vi skal finde dynamikken igen. Der er lang vej endnu, og vi arbejder hvad vi kan og træner sammen hver dag. Det hjælper meget på det. Vi kan stadig være med, selvom der er blevet rystet i posen,« siger Mie Ø. Nielsen.

Mie Ø. Nielsen under EM på kortbane i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er dog ikke i kun i svømmebassinet, at Mie Ø. Nielsen kan findes. Hun er som nævnt også tilbage på skolebænken, da hun læser bioteknologi på DTU. Hun har 'fuldt skema', men får i 2019 også mere tid til at tage på træningslejre.

Derudover ser Mie Ø. Nielsen meget frem til sommerens VM-kvalifikation, selvom hun får et hårdt program det kommende år. For hvordan får man studiet og sporten til at spille sammen?

»Det skal du ikke spørge mig om nu,« siger den danske svømmer med et stort grin. For det er noget, hun må lære og forsøge at navigere i hen ad vejen.



»Man kører meget frem og tilbage – fra morgentræning og så til det andet, sent på eftermiddagen, tilbage til træning, hjem og læse og så videre. Så starter dagen forfra. Jeg begynder at finde en dynamik i at køre frem og tilbage, og det hjælper rigtig meget, at jeg har en træner, der støtter op omkring det, og en skole der forstår hvad vi går og laver,« siger Mie Ø. Nielsen.