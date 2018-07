Der er sket en del med Jeantte Ottesens krop, siden hun fødte datteren Billie-Mai.

20. december 2017 blev Jeanette Ottesen og hendes mand, Marco Loughran, forældre til en lille pige, som har fået navne Billie-Mai.

Den professionelle svømmer er allerede tilbage i bassinet, for hun har en drøm om at svømme sit sidste løb ved OL i Tokyo i 2020. Alting tyder da også på, at Ottesen er på vej tilbage i topform. Det er i hvert fald ikke til at se, at det kun er seks måneder siden, Jeanette Ottesen blev mor for første gang.

»Godmorgen folkens. Jeg kan ikke forstå, at jeg fødte for seks måneder siden. Hvor blev tiden af?«, skriver Jeanette Ottesen til et Instagram-billede af hende selv og datteren Billie-Mai, hvor man kan se svømmerens meget veltrænede krop.

Du kan herunder se billedet herunder:

Good morning peeps I can not believe I gave birth 6 months ago! Where did time go?! #billiemaisjourney Et opslag delt af Jeanette Ottesen (@jeanetteottesens) den 1. Jul, 2018 kl. 1.53 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.