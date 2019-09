Jeanette Ottesen har en klar drøm.

Hun vil til OL i Tokyo 2020. Men det er på en lidt anderledes præmis end før.

For nu er hun mor til snart to-årige Billie-May, og det giver nogle lidt andre forudsætninger, fortæller hun i et interview med Jyllands-Posten. Én ting er dog sikkert. Hendes datter skal ikke være grunden til, hun stopper karrieren.

»Det ville være forfærdeligt at skulle sige til Billie, at jeg stoppede på grund af hende. Hun ville da heller ikke synes, at det var fedt at være grunden til, at hendes mor stoppede sin karriere,« siger den danske svømmer til avisen.

Jeanette Ottesen med sin mand, Marco Laughran. Foto: Nils Meilvang

Og netop det at være mor og atlet var hun tirsdag i Aftenshowet for at tale om.

For Jeanette Ottesen understreger, at datteren er hendes et og alt.

Og livet med et lille barn er da også anderledes end det, hun kendte fra før, hvor svømningen fyldte stort set alt.

Jeanette Ottesen er stadig oppe om natten, hun sover sjældent middagslur og livet er travlt.

Planlægningsmøder er en del af hverdagen, men sammen med manden Marco, der også er tidligere svømmer, får hun det til at fungere og gå op.

Det betyder dog også, at der er nogle prioriteringer - og ofringer. Det er nødvendigt for at nå målet, og i studiet var der særligt et klip, der tydeligt rørte den danske svømmestjerne.

Det var et klip fra en træningslejr i Tyrkiet, hvor hun filmede sig selv, mens hun græd efter at have sagt farvel til manden og datteren, der rejste hjem før hende.

'Jeg synes bare ikke, der er noget ved det, når de ikke er der. Alt det sjove går bare af, når de ikke er der,' siger Jeanette Ottesen i YouTube-klippet, mens tårerne løber ned ad kinderne.

Jeanette Ottesen drømmer om at komme til OL i Tokyo næste år. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Og i Aftenshowet ramte det hende da også igen at gense klippet.

»Man får totalt en knude i maven. Jeg kan udmærket godt huske, hvordan det var,« siger Jeanette Ottesen i DR-programmet. Men hun fortryder ikke, hun selv blev, og hun vil knokle hårdt for at nå OL-målet.

»Livet er ikke altid en dans på roser. Vi ofrer allesammen nogle ting i vores hverdag for vores mål, og det her (svømningen, red.) er en af de ting, jeg rigtig gerne vil. Min drøm er at komme til OL som mor. Og så bliver jeg nødt til at ofre nogle ting,« siger svømmeren og fortsætter:

»Fordi Billie skulle hjem, hun skulle ikke være i Tyrkiet i to uger på det tidspunkt. Det var bedst for hende at tage hjem. Og hun kan helt ærligt ikke huske, om jeg er der eller ikke er der. Hun er sammen med sin far, så hun har det fint. Hun har det jo godt. Det var bare mig, der kom til at savne min datter og min mand,« siger Jeanette Ottensen.