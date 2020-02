Hun er en af dem, der har fortalt sin historie i den meget omtalte svømmesag.

Og nu reagerer Jeanette Ottesen i kølvandet på, at der fredag kom en afklaring. For en konklusion fra Kammeradvokaten lød, at flere af Danmarks bedste svømmere er blevet svigtet og udsat for stærkt kritisable forhold.

»Det er en lettelse, at der er kommet en afklaring, og det er en stor lettelse, at alle nu ved, at alt, hvad vi svømmere har fortalt, har været sandt. Det er på sin plads og på tide, at der er nogle mennesker, som bliver gjort ansvarlige,« skriver Jeanette Ottesen til TV 2 Sport.

Fredag holdt Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund et pressemøde, hvor de præsenterede rapporten af den uvildige undersøgelse, der blev sat i gang efter svømmesagen, hvor der blev belyst en lang række dårlige forhold for danske elitesvømmere

Jeanette Ottesen med den guldmedalje, hun vandt i 50 meter butterfly ved VM på kortbane i 2016. Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Jeanette Ottesen med den guldmedalje, hun vandt i 50 meter butterfly ved VM på kortbane i 2016. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Undersøgelsen blev i 2019 iværksat af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i samråd med Kulturministeriet.

Det skete, efter DR i foråret 2019 bragte dokumentaren 'Svømmestjerner - Under overfladen'.

I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 til 2012. I den periode var først Mark Regan og siden Paulus Wildeboer landstræner, mens Lars Sørensen var elitechef.

Blandt dem der stod frem med sin kritik var netop Jeanette Ottesen. Hun beskrev, hvordan svømmerne blev stillet i kø til vejning. Og i dokumentaren forklarede hun, hvordan hun nærmest så det som 'en fangelejr' for sig.

»Min krop var fuldstændig ødelagt. Hvis man ikke spiser nok og er så udmagret, men stadig træner 30 timer om ugen, kan kroppen ikke altid følge med,« fortalte den danske svømmer blandt andet i dokumentaren, der belyste offentlige vejninger, overfusninger, ydmygelser og skader.

De svære forhold for svømmerne medførte blandt andet, at flere af svømmerne endte i ernæringsunderskud i bestræbelserne på at veje mindre.

Det samme skete for Jeanette Ottesen. Til sidst gik det dog galt, da hun brækkede et ribben.

»Jeg var nede i et dybt, dybt sort hul. Jeg knækkede helt sammen,« fortalte Jeanette Ottesen, der også efterfølgende i Aftenshowet satte ord på, hvordan det var at se dokumentaren.

De danske svømmekvinder med deres bronzemedaljer i 4 x 100 meter medley ved OL i Rio i 2016. Foto: DOMINIC EBENBICHLER Vis mere De danske svømmekvinder med deres bronzemedaljer i 4 x 100 meter medley ved OL i Rio i 2016. Foto: DOMINIC EBENBICHLER

»Alle mine hår rejser sig. Da jeg så dokumentaren, gik mit hjerte i stå. Jeg føler ikke, jeg trak vejret i al den tid, han snakkede. At høre hans (Mark Reagans, red.) stemme igen...det kan jeg slet ikke sætte ord på,« fortalte Jeanette Ottesen.

Mark Reagan ønskede i forbindelse med sagen ikke at blive interviewet af DR, men ifølge DR mente han ikke, han havde gjort noget galt. Hollandske Paulus WIldeboer døde i 2014.

På fredagens pressemøde kom det frem, at Dansk Svømmeunion har valgt at stoppe samarbejdet med dens mangeårige direktør, Pia Holmen Christensen, som i april sidste år afviste, at hun kendte til de voldsomme metoder, DR-dokumentaren belyste.

»Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag, men vi er i bestyrelsen alligevel blevet enige med vores mangeårige direktør Pia Holmen om, at hun stopper som direktør for Dansk Svømmeunion. Det er helt i Pias ånd, at intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, og derfor er Pia også helt indforstået med dette for os drastiske skridt,« lød det tidligere fredag i en pressemeddelelse.