Den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen følte sig i den grad svigtet af Dansk Svømmeunion i 2017, da hun var gravid med datteren Billie-Mai.

Hun mistede pludseligt sin økonomiske støtte fra forbundet. Det betød, at hendes økonomi blev så presset, at hun frygtede at ende på gaden.

»Jeg følte mig ikke værdsat, da den økonomiske støtte stoppede. Jeg følte mig svigtet, fordi jeg har gjort så meget for Danmark og vundet så mange medaljer,« siger den i dag 32-årige svømmer til B.T. om den kritik hun forleden fremlagde i et program hos TV 2 Play. Og fortsætter:

»Der var ingen hjælp at hente, da jeg blev gravid. Jeg havde intet at skulle have sagt. De antog, jeg ville stoppe karrieren, selv om jeg aldrig havde sagt det. Det var så langt ude.«

Jeanette Ottesen har vundet 48 medaljer ved EM, VM og OL. Foto: ALBERT GEA

Følelsen sidder stadig i kroppen små tre år senere. Men hun ønsker ikke dårlig stemning – bare bedre forhold for andre kvindelige sportsudøvere, der kan ende i samme situation.

»Jeg bærer ikke nag, og jeg har sagt til Dansk Svømmeunion, at jeg ikke ønsker at starte en krig. Men jeg vil gerne slå et slag for kvindelige atleter, der drømmer om at blive forældre. De skal ikke ende i samme situation som mig.«

OL-svømmeren er den mest vindende danske atlet gennem tiden. Hun har således vundet 48 medaljer ved EM, VM og OL – 15 af dem har været af guld.

Kender du til lignende situationer fra andre atleter, der har været gravide?

»Ja, og det gør egentlig bare det hele endnu mere chokerende. Jeg har nemlig mange kollegaer, der har fået støtte fra deres forbund gennem deres graviditet.«

Tirsdag kom Dansk Svømmeunion med en forklaring på hele situationen. Sportschefen Lars Green Bach sagde blandt andet, at Jeanette Ottesen ikke havde søgt om støtte.

»Jeg vidste godt, hvad deres argumenter ville være. Jeg søgte ikke, men jeg tror heller ikke, at jeg havde fået støtte, hvis jeg havde søgt. Så det er noget fis, som Lars Green Bach siger,« siger Ottesen og fortsætter:

Jeanette Ottesen ønsker ikke at starte en sag med Dansk Svømmeunion. Foto: Claus Fisker

»De sagde, at jeg ikke kunne vinde medaljer, og selvfølgelig kunne jeg ikke det. Jeg var gravid. Det kaldes barsel. Jeg synes, det er så vildt, at man stopper støtten på det grundlag.«

Sportschefen i Dansk Svømmeunion sagde tidligere på ugen, at han ikke husker de specifikke detaljer i Jeanette Ottesen-sagen. Han mindes dog, at de regnede med, hun stoppede karrieren.

Torsdag skriver Lars Green Bach til B.T., at han er ked af situationen.

»Det både ærgrer og overrasker mig at høre, at Jeanette ikke har følt sig tilstrækkeligt informeret dengang, og det er jeg naturligvis ked af,« siger han og fortsætter.

»Jeg glæder mig til gengæld over, at der ikke er noget problem i dag, hvor hun både har søgt om og modtager atletstøtte, samt over, at Jeanette er rigtig godt på vej tilbage til sit olympiske niveau.«

32-årige Jeanette Ottesen arbejder lige nu hen imod OL i Tokyo, som er udskudt til sommeren 2021 som følge af corona-krisen. Hun modtager atter støtte.

»Jeg var helt uden støtte i to år, men så leverede jeg et resultat ved VM i efteråret 2019, og det betød, at jeg kunne komme tilbage og modtage penge. Men årene inden var hårde, må jeg indrømme.«

Den manglende økonomiske støtte har ændret måden, Jeanette Ottesen træner på.

Efter konflikten trænes hun ikke af Dansk Svømmeunion, men i stedet af sin kæreste, Marco Loughran, der er tidligere svømmer på højt niveau i Storbritannien.