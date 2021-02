Jeanette Ottesen føler med sin svenske rival Sarah Sjöström, som har brækket albuen med blot et halvt år til OL i Tokyo.

Det fortæller den danske svømmestjerne i et interview med TV 2 Sport.

»Jeg er fuldstændig ødelagt på Sarah Sjöströms vegne over, at hun har brækket albuen. Selvom hun er en hård konkurrent, så ønsker man ikke det der for sin værste og hårdeste konkurrent. Det gør man bare ikke,« siger Jeanette Ottesen.

Og ‘hårdeste konkurrent’ er i hvert fald ingen overdrivelse.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Ottesen og de øvrige svømmere i verdenseliten har i mange år måttet se Sjöström være mere eller mindre altdominerende i butterfly-disciplinen.

Derfor kunne Sarah Sjöströms skade altså lige noget, som forbedrer mulighederne for succes i det olympiske bassin i Tokyo.

Men Jeanette Ottesen afviser, at hun tænker i de baner.

»Hvis man vil have en medalje, skal alle de bedste være der, for så føles det bare lidt bedre. Så har du slået dem alle sammen,« siger Ottesen til TV 2 Sport.

Nu må tiden vise, om Sjöström når at blive klar til at kæmpe om medaljer med Jeanette Ottesen og de øvrige svømmere, når OL afholdes i Tokyo fra 23. juli.