Jeanette Ottesen fik gåsehud, da hun onsdag morgen var gæst i studiet 'Go' morgen Danmark'.

Her var hun inviteret ind for at snakke om det udskudte OL, der på ingen måde har sat en stopper for hendes helt store mål og drøm. Hun skal til OL i Tokyo i 2021.

»At OL rykkes, skal ikke bestemme, at jeg skal stoppe lige nu og her. Jeg skal have mit punktum. Jeg skal have min afslutning. Det er der ikke nogen, der skal tage fra mig,« siger hun i interviewet.

For selv om hun har rundet de 32 år, har født en datter og i det hele taget kan kigge tilbage på en stor karriere som den mest vindende danske sportsatlet nogensinde, så kunne man passende tænke, at det måske var tid til at sige farvel og tak.

Men sådan ser den danske svømmestjerne ikke selv på det.

»Jeg kunne også godt stoppe, men jeg har et behov for at stille mig op på skamlen en sidste gang og svømme mit sidste løb. Den der følelse af, at nu gør jeg det her. Jeg får helt gåsehud af, at vi snakker om det, fordi den der følelse af at stille sig op og bare sige til sig selv: 'Nu er det nu. Nu er det sidste gang'.«

For nylig har man kunnet følge Jeanette Ottesens vej tilbage til toppen efter sin fødsel i dokumentaren 'Ikke uden kamp'. Her kommer man helt tæt på livet af den danske stjerne og arbejdet på at nå målet om sit femte og sidste OL.

I dokumentaren kan man blandt andet se, hvordan den danske stjerne bliver påvirket, da det bliver officielt, at De Olympiske Lege rykkes til 2021 på grund af corona-pandemien.

»Faktisk står jeg også i en situation, hvor jeg en gang imellem kan blive i tvivl om, hvorvidt min krop kan holde til det her. For det er virkelig nogle gange, hvor det føles, som om min krop er ved at falde fra hinanden. Og det fortsætter jo så også i et år og fire måneder mere,« siger hun i dokumentaren.

Men nu gør Jeanette Ottesen det altså helt klart, at målet forbliver det samme.

Jeanette Ottesen har deltaget ved både EM, VM og OL, hvor det er blevet til hele 48 medaljer – 15 af guld.