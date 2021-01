Hun troede, hun skulle snakke om det at blive mor og at kæmpe for at komme til OL.

Og sådan startede det da også, da Jeanette Ottesen tilbage i december gik en tur på Strøget med DR-værten Josefine Høgh.

Her fortalte den danske svømmestjerne, hvordan det ikke var helt planlagt, at hun skulle blive gravid, da hun gjorde, men hun blev afbrudt flere gange.

For imens hun var i gang med sin fortælling i den danske december-kulde, blev hun stoppet af flere, der ville have billeder og fortælle hende, hvor sej hun er. Det viser et klip fra 'Sport 2020', der bliver vist lørdag aften på DR1. Et show, der på grund af corona-pandemien blev optaget i slutningen af 2020.

Og på et tidspunkt under gåturen opdagede svømmeren da også, at der var noget i gærde.

»Hvorfor hænger jeg der?« spurgte Jeanette Ottesen, da hun pludselig fik øje på en plakat med sig selv og hashtagget '#inteterumuligt'.

Da en gruppe kvinder efterfølgende bad om en autograf på nogle t-shirts, og et heppekor stod med flag og heppede på den danske svømmer, måtte Josefine Høgh da også gå til bekendelse.

»Jeanette, du har måske luret, det ikke er en helt almindelig dag på Strøget. Du har faktisk vundet prisen 'Intet er umuligt' til Sport 2020 for alt det fantastiske, du har formået at gøre. Det skal jo ikke være mig, der overrækker prisen, det skal være dem, der har hjulpet dig godt på vej,« sagde Josefine Høgh.

Jeanette Ottesen med en af de mange medaljer, hun har vundet i karrieren. Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Jeanette Ottesen med en af de mange medaljer, hun har vundet i karrieren. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Derfor var det svømmerens mand Marco Loughran og parrets datter Billie-Mai, der overrakte statuetten, og Jeanette Ottesen kunne ikke holde tårerne tilbage. Derfor måtte hun da også forklare sin datter, at hun ikke var ked af det.

»Jeg er meget, meget glad. Mor græder ikke, fordi hun er ked af det, men fordi hun er glad,« forklarede Jeanette Ottesen, der også i DR-studiet lod tårerne få frit løb, da hun så klippet igen.

Jeanette Ottesen og Marco Loughran blev forældre i december 2017, og efterfølgende slog hun fast, at hun bestemt ikke er færdig med at svømme. Hun vil nemlig til OL i Tokyo, og det ændrer ikke på planerne, at det er blevet rykket et år.

