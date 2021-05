Det var én af hendes absolut sidste chancer for at få drømmen opfyldt.

Og meget skal gå galt, hvis det ikke kommer til at lykkes.

For alt tyder på, at den danske svømmestjerne Jeanette Ottesen mandag formåede at kvalificere sig til OL i Tokyo ved EM i Budapest, da Danmarks holdkap klarede OL-kravet i 4 x 100 meter fri.

Derfor var det da også en dybt rørt og tårevæddet svømmer, der gav interview efter løbet.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Det var ligesom nu, det var knald eller fald. Det var den, der svømmede hurtigst af Emily Gantriis og jeg, der fik finalepladsen og kommer med til OL,« sagde Jeanette Ottesen til TV 2 Sport, inden hun brød sammen:

»Jeg er klar til mit femte OL.«

OL-billetten er dog ikke 100 procent i hus endnu, men pilen peger i retning af Tokyo, fordi Danmark rykkede frem på den internationale rangliste, forklarer sportschefen i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach:

»Det ser godt ud, men i teorien kan andre nationer godt overhale os ved et Fina-godkendt stævne inden 31. maj.«

Dermed ser sommerens lege ud til at blive en milepæl for den 33-årige svømmer, der i så fald ryger helt op blandt de største danske stjerner med flest OL-deltagelser på cv'et.

Hele fem styk vil Jeanette Ottesen nemlig have deltaget i, når svømmedragten på et tidspunkt lægges på hylden. Det bliver dog inden OL i 2024, har hun tidligere slået fast.

Holdkappen bestående af Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen, Signe Bro og Emily Gantriis svømmede sig sikkert videre til finalen i 4 x 100 meter fri.

Finalen svømmes mandag aften klokken 19.