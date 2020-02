Svømmeren Jeanette Ottesen er lettet over afklaringen fredag efter rapport om danske svømmeres forhold.

Fredagens resultat af en omfattende undersøgelse om forholdene i dansk elitesvømning fra 2003 til 2013 er en stor lettelse for den danske svømmer Jeanette Ottesen.

Det skriver Jeanette Ottesen i en sms til TV2 Sport.

- Det er en lettelse, at der er kommet en afklaring, og det er en stor lettelse, at alle nu ved, at alt, hvad vi svømmere har fortalt, har været sandt.

- Det er på sin plads og på tide, at der er nogle mennesker, som bliver gjort ansvarlige, skriver Jeanette Ottesen i sin sms.

Rapporten, der blev offentliggjort fredag, er udarbejdet af Kammeradvokaten og består af 230 siders skarp kritik af særligt Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark.

Den indeholder kritisable forhold for svømmere på seniorlandsholdet fra 2003 til 2013 og på juniorlandsholdet fra 2006 til 2014.

Rapporten konstaterer, at Dansk Svømmeunion og Team Danmark ikke har levet op til deres ansvar i perioden, hvor danske elitesvømmere var underlagt barske træningsmetoder under landstrænerne Mark Regan og Paulus Wildeboer.

Undersøgelsen beskriver en hård kultur, hvor svømmerne i strid med retningslinjerne blandt andet blev vejet foran hinanden.

Undersøgelsen blev sat i værk efter en DR-dokumentar med titlen "Svømmestjerner - under overfladen" fra foråret i 2019.

I dokumentaren kritiserede nuværende og tidligere svømmere træningsmetoderne på landsholdet fra 2003 og ti år frem.

Rapporten fra Kammeradvokaten, som blev iværksat af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF), fik konsekvenser fredag, da Dansk Svømmeunion meddelte, at man stopper samarbejdet med direktør Pia Holmen Christensen.

Team Danmark meddelte fredag, at man sammen med DIF har henvendt sig til Anti Doping Danmark for at få vurderet eventuelle brud på antidopingreglerne.

Det handler specifikt om tidligere landstræner Paulus Wildeboers udlevering af medicin, hvilket beskrives i rapporten.

