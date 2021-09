Det er ikke meget mere end en måned siden, at Jeanette Ottesen vinkede farvel til svømmebassinet efter en glorværdig karriere.

Det skete, da hun i slutningen af juli var en del af den danske holdkap, der endte sidst i finalen i 4 x 100 meter fri ved OL i Tokyo. Siden har hun holdt en tiltrængt ferie sammen med sin familie.

Selvom det kan virke som en svær og måske hård omvæltning at sige farvel til det, der har fyldt det meste af ens liv, så nyder den 33-årige danske stjerne tilværelsen som pensioneret svømmer.

Det fortæller hun til Se og Hør.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Alle siger jo til mig, at jeg kommer til at få en identitetskrise, og at det kommer til at blive hårdt. Man bliver helt bange for alle de ting, som folk siger, men jeg har det bare så godt og er bare så glad. Jeg tager mig selv i at holde igen med at have den gode følelse, fordi jeg er bange for at blive skuffet. Men jeg er vitterlig bare rigtig glad for min beslutning,« siger Ottesen.

Hvad fremtiden byder på, er stadig uvist for Jeanette Ottesen, der kort efter OL i Tokyo fortalte, at hun holder alle muligheder åbne.

I samme ombæring luftede hun også ideen om at blive tv-vært.

»Det kunne være mange steder. Jeg kunne også sidde og være vært ligesom dig,« sagde Jeanette Ottesen til 'Aftenshowet'-værten Kristian Ring-Hansen.

»Kunne du tænke dig det?« spurgte han derefter.

»Ja, det vil jeg da ikke helt afskrive,« svarede Ottesen.

Jeanette Ottesen vandt i løbet af sin karriere hele 53 internationale medaljer, herunder blandt andet seks VM-guldmedaljer og en OL-bronze i 2016.

Sommerens OL var samtidig hendes femte af slagsen.