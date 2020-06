Det skulle have været den lykkeligste tid, men blev i stedet den sværeste.

Da svømmestjernen Jeanette Ottesen skulle føde i slutningen af 2017 mistede hun nemlig både sine sponsorer samt støtten fra Dansk Svømmeunion.

»Det var fandeme lige før, vi skulle bo på gaden. Sådan føltes det i et kort øjeblik. 'Shit, jeg har ikke nogen indkomst',« siger den 32-årige svømmer i serien 'Jeanette Ottesen - ikke uden kamp' på TV 2 Play.

Jeanette Ottesen fortæller, at hun blev lykønsket af Dansk Svømmeunion, da hun fortalte om den kommende fødsel, men så skete der noget uventet.

32-årige Jeanette Ottesen. Foto: ALBERT GEA Vis mere 32-årige Jeanette Ottesen. Foto: ALBERT GEA

»Sidst på måneden fik jeg så bare ikke min løn. Jeg var simpelthen ikke en del af Dansk Svømmeunion længere.«

Det betød, at OL-deltageren havde mange svære måneder, hvor hun gik rundt og var ked af det. Indtil noget tog fat i hende.

Nu er 32-årige Jeanette Ottesen igen på vej tilbage mod verdenstoppen i svømning. Det skyldes både fødslen af datteren Billie-Mai i december 2017 - og trodsigheden over behandlingen.

»Jeg fik sådan en 'power-følelse’ af at føde et barn. Det var det vildeste øjeblik i mit liv. Og så fik jeg virkelig den her: 'Jeg skal sateme vise dem'.«

Svømmeren træner nu på egen hånd, hvor hendes mand, Marco Loughran, der er tidligere britisk svømmer, står for træningen.

Det helt store mål var OL i Tokyo senere på sommeren. Det er som bekendt udskudt til 2021, og det passer Jeanette Ottesen meget godt.

»Jeg har kun været i gang i halvandet år efter at have født et barn, og det er ikke lang tid at træne sig op mod et OL. Så at jeg får et helt år mere, er en kæmpe fordel for mig,« sagde hun tidligere på året i et interview med Politiken.

Hvis det lykkes Jeanette Ottesen at kvalificere sig til OL næste sommer, vil det være hendes femte deltagelse. Hun har blandt andet en olympisk bronzemedalje fra 2016.

Jeanette Ottesen har vundet mange guldmedaljer i sin karriere. Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Jeanette Ottesen har vundet mange guldmedaljer i sin karriere. Foto: PATRICK B. KRAEMER

Den danske svømmer luftede i sommeren 2017 tanken om et karrierestop, men hun understreger, at hun aldrig har bekræftet noget som helst.

»Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ville stoppe med at svømme. Jeg har aldrig nogensinde sagt til nogen eller noget, at min karriere var slut. Tværtimod,« siger hun i TV 2 Play-serien.

Jeanette Ottesen har deltaget ved både EM, VM og OL, hvor det er blevet til hele 48 medaljer - 15 af dem har været af guld.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Dansk Svømmeunion.