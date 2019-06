Jeanette Ottesen kan ikke holde på tårerne.

»Det føles tomt, når de ikke er her, og det er derfor jeg reagerer som jeg gør,« siger hun.

Imens triller tårerne ned ad kinderne på den danske topsvømmer, hvilket man kan se i en video, som hun selv bringer på sin YouTube-kanal med navnet 'Alt det sjove går af når de ikke er der'.

Jeanette Ottesen har lavet videoen - eller vloggen - under det netop overståede træningsophold med den danske landshold i Tyrkiet. På den første del af turen har hendes ægtemand og træner, Marco Loughran, og parrets datter, Billie-Mai, været med.

Efter en uge rejser de dog hjem.

Og det er Jeanette Ottesen ikke glad for.

»Det er ikke fordi, at jeg ikke kan finde ud af at være på træningslejr alene, Det har ikke noget med det at gøre. Men det har noget med at gøre, at jeg nyder det så meget det her med, at vi gør det som et familieprojekt, og at Billie er med,« siger hun:

»Jeg synes bare ikke, at der er noget ved det, når de ikke er her.«

Midt i tristheden får Jeanette Ottesen dog også noget positivt ud af det smertelige farvel.

Senere på dagen ved hun ikke helt, hvad hun skal lave efter at have svømmet og styrketrænet, fordi hun er helt alene på hotelværelset - så hun tager lige en ekstra tur i bassinet.

»Hvad skulle jeg ellers lave? Så det er faktisk et ekstra træningspas. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før, at jeg svømmer mere, end jeg rent faktisk skulle. Der er vel en første gang for alting,« siger Jeanette Ottesen.

Hun er i gang med at forberede sig til VM på langbane, der begynder senere på måneden, 21. juli. Det svømmes i Gwangju, Sydkorea.

Her kan du se hele videoen med Jeanette Ottesen: