Svømmeren Jeanette Ottesen afslører på Instagram, at hun er i gang med at skrive sin selvbiografi.

33-årige Ottesen løftede sløret for nyheden i sin story, hvor hun efterlyste hjælp fra sine følgere.

For hun har lidt svært ved at komme frem til en titel på selvbiografien.

'Jeg har en idé til, hvad jeg godt kunne tænke mig at kalde den, men det skal også være noget, som folk kan lide, og som fanger folk. Jeg tænker, I måske kunne være med til at hjælpe mig,' siger hun i sin story, hvor hun efterlyser gode bud på en titel.

Foto: Claus Fisker

Svømmeren har da også en masse at berette fra både sin karriere og sit liv.

Hun er Team Danmarks mest vindende atlet nogensinde med 52 medaljer og deltog ved OL allerede som 16-årig i Athen i 2004. Siden vandt hun en bronzemedalje i 2016 i 4 x 100 medley med Pernille Blume, Mie Nielsen og Rikke Møller Pedersen.

Privat danner hun par med den britiske svømmer Marco Loughran, som hun blev gift med i 2017. Sammen har de datteren Billie-Mai.

Lige nu kæmper hun for at kvalificere sig til OL i Tokyo, der afvikles til sommer efter at have været udsat på grund af coronapandemien.

Og så er hun også på tv-skærmen, hvor hun er med i DR-programmet 'Den store premiere'.