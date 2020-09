Hun er den mest vindende danske atlet, og lige nu jagter hun sit femte OL ved siden af rollen som mor.

Men går man og tror, at Jeanette Ottesen er en hård kvinde, kan man tro om igen. For det forholder sig nærmest modsat.

Det afslører hun i et interview med Bodylab, hvor hun skal fortælle noget, 'folk ikke ved'.

»Jeg tror, at mange ser mig som en meget hård og ligefrem kvinde, men det er nok lidt en facade, jeg gemmer mig bag. I virkeligheden er jeg blød som smør! Jeg er et kæmpe familiemenneske, og så er jeg faktisk meget emotionelt anlagt.«

Jeanette Ottesen med sin mand Marco, som også er træner for hende til daglig. Foto: Henning Bagger Vis mere Jeanette Ottesen med sin mand Marco, som også er træner for hende til daglig. Foto: Henning Bagger

Sådan fortæller den 32-årige svømmestjerne, der drømmer om at slutte sin karriere ved OL i Tokyo næste år med sin mand og træner Marco samt parrets datter, Billie-May, på sidelinjen.

Netop facaden som 'hård' var en, hun opbyggede som ung svømmer, han hun blandt andet fortalt om i TV3-programmet 'Til middag hos'.

Her gik snakken på de hårde år, hun havde med trænere, der havde ekstremt meget fokus på hendes vægt, vejninger, der foregik offentligt, og hvordan forældrene fik hende til at trække stikket for en stund.

Men når hun var til træning, ville hun gerne virke ovenpå og have, at de andre tænkte, hun var en 'tough cookie', fortalte hun – blandt andet fordi holdkammeraterne jo også var konkurrenter.

Efter en pause vendte hun dog tilbage til bassinet, og hun har i løbet af sin karriere vundet over 50 medaljer.

Og selv om der er mange at vælge imellem – herunder en bronzemedalje ved OL i Rio i 2016 – er der særligt en oplevelse, der har sat sig klart i erindringen hos hende.

Det fortæller hun i Bodylab-interviewet, hvor hun sætter ord på det øjeblik i karrieren, hun helst ville genopleve, hvis hun kunne.

»Det må være den dag, hvor jeg blev verdensmester for første gang. Det var min første store titel, og oplevelsen var så vild, at jeg simpelthen ikke fattede, hvad der foregik omkring mig. Hvis jeg kunne opleve det øjeblik igen – rent faktisk være til stede og synge nationalmelodien – det ville være fantastisk,« siger Jeanette Ottesen.